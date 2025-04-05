清明連假桃警持續臨檢查緝　攔查失聯移工...勇警1人逮2個

▲維護治安無假期，桃警持續規劃臨檢查察。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

清明節連假期間，桃園警察分局規劃「雷霆除暴擴大臨檢」工作，針對轄區撞球場、酒店及KTV等特種場所及聯外市區重要道路，結合桃園市警局刑大、交大及保大等單位，執行路（盤）檢及場所臨檢勤務，以優勢警力有效遏止黑幫組織團體企圖犯罪氣焰，並在攔檢自小客時查獲2名越南籍逃逸移工，警員林玄評1人逮倆。

▲▼針對轄區酒店及KTV等特種場所，執行臨檢勤務，並查獲2名逃逸移工。（圖／桃園警分局提供）

桃警昨日聯合執勤警力共計102名，規劃任務編組計有12組、路盤檢點計有8處、臨檢場所計有11處，本次掃蕩勤務績效計查獲：二級毒品1件1人，通緝9件9人，公共危險2件2人。

在22時30分許，中路所警員林玄評於中山路與正光路口，攔檢一輛自小客車，車內駕駛機及乘客均為外籍移工，員警請駕駛(阿潭、男、27歲越南籍)及乘客(阿吉、男、29歲、越南籍)出示居留證，兩人表示沒有攜帶證件，員警見他們神情緊張，手一直放在門把上，安撫其情緒請駕駛熄火出示駕照，同時聯絡警網支援。

兩人不斷以越南語交談，阿吉準備下車被員警阻止，但在阿潭的催促下人堅持下車，隨即拔腿就跑，卻被林員一把揪住制服，交給趕來支援的同仁，林員隨即徒步追趁機落跑的阿潭，他躲進巷弄內的角落，林員經居民的提醒，往其躲藏處搜尋，阿潭見被發現立即拔腿狂奔，與林員發生拉扯，仍被制服在地，後續經查詢兩人均為失聯移工，全案依法移請收容。