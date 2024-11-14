快訊／國道天降輪胎！小客車遭砸中　駕駛「氣管破裂、血胸」送醫亡

▲▼國道輪胎飛到南下車道，砸到一台自小客車，駕駛當場失去生命跡象，送醫搶救無效亡。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

國道1號北上201.7公里處14日上午8時38分左右發生一起事故！一輛大貨車的輪胎因不明原因脫落，從北上車道噴飛至南下車道，砸中一輛自小客車，52歲陳姓小客車駕駛當場失去生命跡象，被緊急送往衛福部彰化醫院搶救。稍早急診室主任黃鎧翊表示，陳男到院無心跳呼吸，氣管破裂、2側氣血胸、頭胸撕裂傷等，傷勢嚴重，搶救無效宣告不治。