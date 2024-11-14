　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

越吵越愛！6對星座CP是「歡喜冤家」　你們還在一起嗎

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,交往。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲「歡喜冤家」情侶相處過程充滿刺激與樂趣。（示意圖／免費圖庫xframe）

記者李佳蓉／綜合報導

你和另一半看似不太可能相處，卻成為令人羨慕的情侶嗎？塔羅牌老師艾菲爾表示，有些星座搭在一起，總能擦出意想不到的火花，並盤點6對「歡喜冤家」星座CP，這些星座間的互動充滿刺激與樂趣，彼此間的矛盾或衝突反而為關係增添獨特魅力。無論性格互補或理念上的碰撞，這些組合都能在矛盾中找到和諧，在玩笑與爭執中建立深厚情誼。

6對「歡喜冤家」星座情侶閃瞎公開，請同時參考太陽、上升星座：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.雙子座＋雙魚座

兩人個性完全不同，卻能在趣味和幽默中找到共同語言。雙子座機智、幽默，對世界充滿好奇心；而雙魚座感性、夢幻，擁有極強的直覺與同理心。即便兩人經常因理性、感性發生衝突，但正是這種矛盾使得雙方關係滿是趣味。雙魚座會被雙子座的聰明與風趣吸引；而雙子座則被雙魚座的柔情與浪漫所感動。經常在互相調侃和打趣中找到平衡。

2.射手座＋獅子座

都有著強烈個人主義的兩人，不怕挑戰、不畏風險，對生活充滿熱情。射手座的自由奔放與獅子座的領導氣質相得益彰，兩人在一起時，總能迅速地找到彼此的共鳴點。兩人沒有太多妥協，卻能以各自的方式支持對方的夢想。射手座的幽默和獅子座的慷慨，讓彼此相處時充滿歡笑與激情，雖然偶爾因意見不合而小打小鬧，但這些摩擦也讓他們更了解對方。

情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲摩羯座與巨蟹座相處過程中的種種矛盾，使得關係更有深度。（示意圖／記者李佳蓉攝）

3.摩羯座＋巨蟹座

摩羯座的務實、穩重，和巨蟹座的溫暖、關懷相輔相成。摩羯座對事業和目標的執著，常讓他們忽視情感需求；反觀巨蟹座則充滿家庭和情感的關注，兩者的互動充滿張力。摩羯座會被巨蟹座的溫柔和無條件的支持所吸引；而巨蟹座則欣賞摩羯座的責任感和堅韌，雖然摩羯座有時會感受到巨蟹座太情緒化；巨蟹座則感覺摩羯座太冷漠，但正是這些矛盾讓他們的關係更有深度。

4.天秤座＋金牛座

是一對典型的互補型組合！天秤座追求和諧與美感、喜歡與人交往，對一切都保持一種理性而優雅的態度；而金牛座則偏好穩定的生活，堅持實際的價值觀，喜愛奢華但不過於張揚。雙方性格雖有不同，但互相依賴，天秤座的靈活正好與金牛座的實在互補，達到一種穩定又美好的關係。雖然偶爾會因金牛座的固執和天秤座的猶豫產生摩擦，但總能從彼此的差異中成長。

▲分手,情侶。（示意圖／記者許力方攝）

▲牡羊座和天蠍座的戀情會有火爆衝突，卻又能深刻理解彼此。（示意圖／記者許力方攝）

5.牡羊座＋天蠍座

彼此間的火花常常在互相挑戰中燃燒！行動派的牡羊，快速、直接、愛冒險，總是勇於表達自己的想法；天蠍座則是深沉、神秘，對人際關係有著極高的洞察力，並渴望深刻的情感聯繫。兩者的個性強烈、常有爭執，但正因這些衝突使彼此關係更加濃烈。牡羊座的直率會讓天蠍座感到挑戰，而天蠍座的神祕和控制慾又讓牡羊座感到好奇與不安，即便如此，這樣的關係仍充滿激情和吸引力。

6.處女座＋水瓶座

處女座注重細節、實事求是，喜歡把事情安排得井井有條；水瓶座則更關注創新和自由，對規則往往不屑一顧。他們的性格互相衝突，卻也成為魅力所在。處女座對水瓶座的前衛思想和不拘一格的行為感到困惑；而水瓶座則認為處女座過於保守、挑剔。但隨時間推移，兩者會在差異中發現彼此的價值。水瓶座能帶領處女座突破傳統觀念、開拓眼界；而處女座則會引導水瓶座更重視實際細節和周全計畫。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
中華隊「賽後記者會」1原因被罵爆　PTT炸鍋：有夠丟臉
「台灣棒球真的變了」　韓國教頭驚嘆水準提升：不再蠻力打球
台灣小心了！　多名美軍高層憂川普新內閣：該死的惡夢
韓國對戰1勝4敗「再也無法宣稱優於台灣」　韓媒：淪為井底之蛙
天兔颱風不排除登陸台灣！　氣象粉專：美軍評定為超級颱風
失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰
中華隊今搶2連勝「先發投手」出爐　對戰多明尼加

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

天兔對流爆發「像超大龍捲風」　鄭明典曬圖：眼牆雲系很集中

LIVE／天兔下午陸警「不排除貫穿北上」　氣象署最新說明

中華隊「賽後記者會」1原因被罵爆　PTT炸鍋：有夠丟臉

台大校長籲推動「高教前瞻建設」培育人才　每年至少400億元

天兔颱風不排除登陸台灣！　氣象粉專：美軍評定為超級颱風

麥當勞「厚鬆餅堡」之亂Day2　6點開賣30分鐘沒了

越吵越愛！6對星座CP是「歡喜冤家」　你們還在一起嗎

天兔路徑仍不確定性　「不排除貫穿北上」

鹿港開出今彩539頭獎800萬　幸運兒身分曝光

天兔海警下午追加陸警　專家：明起近台後「拋物線」加速

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

胡瓜同台兒女酬勞平分？小禎：賺到XD　砸600萬經營YT頻道..官方認：成長最快！

珠海體育場「開車撞人」釀35死　習近平指示：極其惡劣，嚴懲凶手

柯文哲主動要求剃頭！室友幫理光頭　今提訊新造型現身

騎士沒待轉被攔喊切不出去　PO網諷警「業績戰士」掀議論

天兔對流爆發「像超大龍捲風」　鄭明典曬圖：眼牆雲系很集中

LIVE／天兔下午陸警「不排除貫穿北上」　氣象署最新說明

中華隊「賽後記者會」1原因被罵爆　PTT炸鍋：有夠丟臉

台大校長籲推動「高教前瞻建設」培育人才　每年至少400億元

天兔颱風不排除登陸台灣！　氣象粉專：美軍評定為超級颱風

麥當勞「厚鬆餅堡」之亂Day2　6點開賣30分鐘沒了

越吵越愛！6對星座CP是「歡喜冤家」　你們還在一起嗎

天兔路徑仍不確定性　「不排除貫穿北上」

鹿港開出今彩539頭獎800萬　幸運兒身分曝光

天兔海警下午追加陸警　專家：明起近台後「拋物線」加速

天兔對流爆發「像超大龍捲風」　鄭明典曬圖：眼牆雲系很集中

22歲公務員裝問路　下秒露鳥狂甩嚇壞女！被抓辯：雞雞很痛請她幫忙

韓國傳奇球星狠批韓國誤判台灣實力：貿然派側投付出代價

21歲正妹「疑抓交替」被騙到泰國　女裝閨蜜其實是男生

「台灣棒球真的變了！」韓國教頭驚嘆水準提升：不再蠻力打球

LIVE／天兔下午陸警「不排除貫穿北上」　氣象署最新說明

中華隊「賽後記者會」1原因被罵爆　PTT炸鍋：有夠丟臉

台大校長籲推動「高教前瞻建設」培育人才　每年至少400億元

台式應援太震撼！選手難專注？韓媒不平自家應援團被迫坐高處

不是菠菜豆腐！愛喝「1飲品」容易長結石　泌尿醫示警

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

生活熱門新聞

天兔海警下半天陸警　專家：4地區停班課達標

快訊／天兔長「針眼」海警　最快下半天陸警

氣象主播：天兔「路徑」可能再變　極渦下衝台北降至15度

即／天兔開眼增強！恐成今年第6強颱

天兔夜間出現RI現象　3地恐風強雨大

蹦闆開拾汣茶屋虧錢　竟是3員工A走200萬

天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

天兔路徑仍不確定性　「不排除貫穿北上」

第一次壞壞！溫柔男友「臉色怪怪的」不做了

櫻花妹約砲超乎想像　他曝驚人比例

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

LINE隱藏3抓猴功能　1種用過就刪不了

麥當勞「厚鬆餅堡」之亂Day2　6點開賣30分鐘沒了

郭董一桿進洞「50萬給你」！桿弟捧一大疊鈔

更多熱門

相關新聞

土星順行「職場成長新契機」4星座迎突破加薪

土星順行「職場成長新契機」4星座迎突破加薪

土星恢復順行並進入雙魚座，職場環境會逐漸呈現穩定和理性的氛圍，也帶來成長的機會，這星象讓人們在工作上更注重細節、紀律和責任感，同時加強耐心和專注力，這段時間是精進專業技能、累積經驗的關鍵時機，也是釐清方向、步步為營的時刻。

害怕哪種夢？測試內心最恐懼的事

害怕哪種夢？測試內心最恐懼的事

【瑪法達星座運勢】雙魚座　11.13～11.19

【瑪法達星座運勢】雙魚座　11.13～11.19

【瑪法達星座運勢】射手座　11.13～11.19

【瑪法達星座運勢】射手座　11.13～11.19

【瑪法達星座運勢】天蠍座　11.13～11.19

【瑪法達星座運勢】天蠍座　11.13～11.19

關鍵字：

星座占卜歡喜冤家情侶12星座塔羅牌老師艾菲爾運勢牡羊座金牛座雙子座巨蟹座獅子座處女座天秤座天蠍座射手座摩羯座水瓶座雙魚座

讀者迴響

熱門新聞

天兔海警下半天陸警　專家：4地區停班課達標

韓國爭議改判全壘打　林立第一視角

快訊／天兔長「針眼」海警　最快下半天陸警

氣象主播：天兔「路徑」可能再變　極渦下衝台北降至15度

30多歲男「喉嚨痛爆」掛急診！　醫嘆：20分鐘後死掉了

台灣單局狂轟6分！韓媒扯沒電子好球帶

即／北市錢櫃22歲女員工墜樓亡！疑「關窗戶」喪命

25歲女懷上「9胞胎」！

即／天兔開眼增強！恐成今年第6強颱

天兔夜間出現RI現象　3地恐風強雨大

駕訓班女教練太正…網挖出大尺度辣照　曾當寫真女郎辛酸真相曝

單局2轟攻6分！大巨蛋震動　韓媒：好像地震

蹦闆開拾汣茶屋虧錢　竟是3員工A走200萬

即／阿里山「棧道斷裂」墜落1死4傷　女遊客頭部重創亡

天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

更多

最夯影音

更多

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面