高雄21歲妹被閨蜜「拐去泰國」！外交部回應了：將提供必要協助

▲高雄21歲的女子被閨蜜拐去泰國。（圖／記者吳世龍翻攝）



文／中央社

高雄女赴泰國旅遊後失聯，疑遭人蛇集團控制行動帶往緬甸，警方依人口販運案追查。外交部今天表示，駐緬甸代表處8日獲報後積極協處，將續依據家屬提供當事人所在位置及聯絡方式資訊，提供必要協助。

高雄市新興警分局調查，住在屏東縣恆春鎮的陳男報案，20多歲女兒與男友住在高雄，日前出遊泰國；但他聯繫不上女兒，且不久突然收到訊息，內容提及女兒人在泰國，且要求家屬支付7萬美元才能放人。

▲高雄21歲的女子被閨蜜拐去泰國。（圖／記者吳世龍翻攝）



外交部晚間回應中央社提問指出，駐緬甸代表處於8日接獲通報後，已透過管道積極協處，並已與當事人家屬取得聯繫。外交部另已將警局提供的報案資訊轉致駐處，駐處將續依據家屬提供當事人所在位置及聯絡方式等進一步資訊後，提供當事人及家屬必要協助。

外交部表示，近來外交部接獲多起民眾入境泰國後，疑遭詐騙集團送至緬甸，並受困緬甸詐騙園區的案例，外交部除已多次透過發布新聞稿等公開方式提醒及周知民眾，務必提高警覺，也已將相關資訊轉致內政部警政署，關注海外詐騙案趨勢，擴大宣導及視情增派警力。

外交部強調，外交部將就本案持續與內政部警政署等執法機關通力合作，協助受害民眾儘速脫困返台。