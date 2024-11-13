世新大學與空大簽署MOU「親上加親」　深化校友情誼與學術資源整合

▲ 世新大學校長陳清河（左）與國立空中大學校長許立一（右）簽署交流合作備忘錄。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

為了整合學術資源與拓展學生學習機會，世新大學與國立空中大學於今（13）日舉行了交流合作備忘錄簽署儀式。世新大學校長陳清河與空中大學校長許立一代表雙方簽約，並分別帶領近20名行政及學術主管共同出席，見證雙方為共創雙贏、資源共享、合作交流及教育推廣方面所做的努力。

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▲ 世新大學圓桌影音播客直播間等專業學習環境令人稱羨。

值得一提的是，兩校校長皆為世新大學的校友，而世新大學管理學院院長江岷欽也曾擔任許立一校長的指導教授，這些多重情誼與共同回憶的加持，不僅增添了儀式的意義，也為學術交流的氣氛帶來了許多溫馨與歡樂。其中，世新大學行政管理學系系友會榮譽理事長高伯宏，同為空大校友總會榮譽理事長，也為此次交流搭起了重要的合作橋梁。

▲ 世新大學校長陳清河（中）表示兩校的關係可謂「親上加親」。

世新大學校長陳清河表示，世新與空大的關係可謂「親上加親」，不僅他曾在空大教書兩年，也體現在兩校的教學特色上，世新以傳播起家，空大則以媒體達成遠距教學。他特別提到空大學生主動學習的精神，各個臥虎藏龍，藉由此次兩校簽署MOU的契機，將兩校距離拉得更近，空大學生如需「更上一層樓」，修讀碩士、博士等更高學位的話，選擇世新將是突破自我、建立價值的成功關鍵。

▲ 世新大學擁有完整、創新、頂尖的媒體傳播專業學習環境。

空大校長許立一為國內知名行政哲學學者，畢業於世新專科報業行政科、中興法商公行系、政大公行系碩博士，是國內第一位公共行政學領域出身的國立大學校長，也是繼陳清河之後，第二位擔任國內大學校長的世新大學校友。他期待未來兩校之間能展開更深入的交流，包括學分互認及傳播媒體實習課程，並計劃帶領行政、教學團隊，參訪世新大學的LVS智能攝製基地、圓桌影音播客直播間、多功能實景棚等，完整、創新、頂尖的專業學習環境。

此次備忘錄的簽署，雙方將推進多項重要合作事項，具體包括：教師跨校開授專業及通識課程、學生跨校選修課程並取得學分、共同參與學術研究及產學合作計畫、協商支援使用教學裝置、空間、圖書及專業軟硬體等專案計畫，以增進教學質量、提升學術效能、強化教學資源與合作深度，為兩校學生創造更多進修學習與研究深造的機會。





▲ 世新大學與國立空中大學舉行交流合作備忘錄簽署儀式，兩校行政及學術主管互動熱絡。