屏東三大祭典！遵循古禮「請水」屏東南州迎王壓軸登場

▲南州迎王平安祭典13日遵循古禮「請水」儀式 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

三年一科的甲辰正科南州迎王平安祭典今(13)日登場，廟方遵循古禮，在林邊鄉崎峰村海灘進行請王駕「請水」儀式，大總理率同執事人員上香跪拜恭迎王駕，場面莊嚴隆重，甲辰正科代天巡狩「秦」府大千歲則於上午11時29分，在眾人引頸期盼下駕臨。

縣長周春米歡迎全國民眾在11月迎王平安祭典時來到南州鄉，體驗屏東迎王的熱情及不一樣的民俗文化活動，一覽王船風采，為人民祈福，祈求平安。

周縣長說，屏東三大迎王包括「小琉球迎王祭典」、「東港迎王平安祭典」都已圓滿落幕，最後的「甲辰正科南州迎王平安祭典」於今天也壓軸登場，今年的南州迎王在宣傳方面相當用心，除了打造濃厚文化氛圍的王船主題彩繪稻田，今年7月也舉辦為期6天的全台王船巡迴祈福活動，讓全台灣民眾一睹屏東在地的王船風采，體驗屏東迎王文化的深度內涵。

南州迎王甲辰正科今日舉行請水儀式後，14日至16日遶境，17日拜王、宴王、王船遶境、王船法會，18日送王燒王船，南州溪州代天府主委黃瑞吉指出，今年正好是南州開始舉辦迎王的一甲子，特別值得慶祝，廟方記載，秦府大千歲曾於1982年壬戌正科駕臨，此次是相隔42年後第二度駕臨。

南州鄉溪州代天府指出，王船駐駕到全台各地為信徒化瘟除煞，是南州迎王平安祭典特有的儀式，迎王期間，代天巡狩大千歲駕前的先鋒轎，會率兵將外出巡夜，擒拿不乾淨的妖邪鬼魂回中軍府押禁，交由中軍府升堂審案，頑劣者當場下油鍋油炸嚴懲，良善遊魂則釋回或渡化投胎。

王船遶境後回到代天府廣場，搭建平安橋，並架上三十六支青刀，供民眾改運祈安，不限年齡或性別皆可上橋祈求平安。