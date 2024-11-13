天兔颱風周五「暴風圈橫掃3縣市」　粉專：西部嚴防強風

▲天兔颱風路徑預測。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

天兔颱風目前已增強為中度颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，周五、周六是最靠近時刻，暴風圈掃過花蓮、台東，風雨感受會比較明顯，尤其蘭嶼颱風核心侵襲，風雨最為猛烈，西部地區留意強陣風即可。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，天兔颱風明白天穿越呂宋島東北角後，就會進入巴士海峽，周五在巴士海峽時速度稍放緩，逐漸北轉，隨後再轉向東北，路徑變數降低，逐漸明朗。

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粉專進一步表示，周五、六是最靠近時刻，暴風圈掃過花蓮、台東、屏東，風雨感受會比較明顯，尤其蘭嶼颱風核心侵襲，風雨最為猛烈；高雄、宜蘭、基隆北海岸則位於暴風圈邊緣，屬於一陣陣雨勢及風勢。

至於西部，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，因為天兔環流不大，西部其他地區幾乎無感，只須留意強陣風即可，「除非天兔太晚北轉，走歪了，貼著陸地北上或登陸，風雨狀況才會大不同。」另外，這次沒有共伴效應。

中央氣象署技正林秉煜表示，中颱天兔以時速20公里朝西北西的方向移動，預估周五到周日清晨接近台灣。周五晚上移動到台灣南方海面，最快今天深夜到明天清晨發布海上颱風警報，最快明天下半天發布陸上颱風警報。

他說，隨著天兔颱風在周四逐漸接近，台灣各地沿海風浪也會增強，周五到周日清晨花東地區、恆春半島可能有局部大雨發生的機會，周六到周日清晨包含基隆北海岸、大台北山區有局部大雨發生情形。