不動產業公司欠稅罰633萬元拒繳　實際負責人經聲請管收獲准

▲台南市某公司滯欠2019、2020年度營利事業所得稅、交通罰鍰等，經移送法務部行政執行署台南分署強制執行，尚欠金額合計新台幣633萬餘元拒繳，馬姓女負責人被聲請管收獲准。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市某公司滯欠2019、2020年度營利事業所得稅、交通罰鍰等，經移送機關財政部南區國稅局新營分局、台南市交通局移送法務部行政執行署台南分署強制執行，尚欠金額合計新台幣633萬餘元拒繳，馬姓女負責人被聲請管收獲准。

行政執行官調查發現，馬女（52歲）為公司實際負責人，義務人公司自2019至2020年間起陸續自公司帳戶提領現金，金額合計達504萬餘元，執行官訊問其資金流向，被聲請人先稱係帳戶係第三人持有故不清楚去向，而後又改口稱忘記是否由第三人持有，不記得用途等語，又義務人公司陸續將位於嘉義縣朴子市12筆土地移轉給馬女及他人，執行官訊問其移轉原因，馬女稱土地過戶至個人名下係為要貸款還金主、土地過戶至他人名下則係因提供土地給他公司蓋房子，房地一併移轉，錢直接匯給金主，惟經執行官訊問買受人時，卻稱部分價金800萬元，由馬女親收等語，馬女所為陳述顯有不實。

台南分署於11月12日下午將馬女通知到場，行政執行官訊問後，認定馬女符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，當場留置，並移送台南地法院聲請管收，法官開庭審理後於當日晚間10時52分裁定准予管收。