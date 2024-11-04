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窮到只剩骨灰位！北海福座股東欠稅2314萬　2573個骨灰位全法拍

▲▼ 台北分署拍賣欠稅大戶名下的2,573骨灰位。（圖／翻攝自台北分署臉書）

▲台北分署拍賣楊姓欠稅大戶名下的2,573骨灰位。（圖／翻攝自台北分署臉書，下同）

記者黃哲民、黃資真／台北報導

墓園「北海福座」年近80歲的楊姓股東子，在2005年間出售未上市、未上櫃等股票共189萬股，卻沒報稅長達19年、欠稅累計2,314萬餘元，台北分署因此將在本月11日上午11點，於台北分署4樓拍賣室拍賣楊翁名下多達2,573個北海福座骨灰位。

台北分署說明，楊翁因於2005年間出售未上市、未上櫃及非屬興櫃公司之股票189 萬股，成交價格近1億8,000萬元，經稅捐機關查獲漏報應計入個人基本所得額之有價證劵交易所得，依法補徵稅額，惟義務人逾期未繳納，而遭財政部台北國稅局移送台北分署執行，移送金額合計2,314萬餘元。

該案件係台北國稅局依稅捐稽徵法第34條第1項公告之重大欠稅案件，台北分署為強力執行該案件，爰定於11月11日再次拍賣該義務人所有之2,573個北海福座骨灰位使用權。

本次拍賣標的分別為「00A 富貴型（單人）骨灰位使用權」2,181個、「00B 富貴型（單人）骨甕位使用權」78個及「00C 吉祥型（雙人）骨灰位使用權」314個。又本次拍賣定有底價，底價不公開，由出價最高且超過底價之應買人
買受，另骨灰位使用權管理單位福座開發股份有限公司表示，應買人取得台北分署核發之權利移轉證書後，應即向該公司辦理「權狀補發」等作業，並繳交權狀補發費用、過戶費及管理費，請有意參與競買的民眾查明注意。

另外，同個時間也將同步拍賣涉嫌詐欺、洗錢等案之王姓被告名下Porsche及賓士各1輛，歡迎民眾踴躍競標。

▲▼ 台北分署拍賣欠稅大戶名下的2,573骨灰位。（圖／翻攝自台北分署臉書）

▲王姓被告透過不法所得購入的名車也將在同一天進行拍賣。（圖／翻攝自台北分署臉書）

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