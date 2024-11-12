天兔北轉侵台機率升！3天恐迎擊「久違深秋颱」　專家曝影響範圍

▲天兔颱風逼近，台灣可能將迎擊深秋颱風。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者閔文昱／綜合報導

天兔颱風今（12日）凌晨2時生成，中央氣象署預估周四北轉接近台灣，周五到周六最靠近，不排除在周四白天發布海上警報。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，天兔的侵台機率正在上升，台灣可能準備迎擊一場久違的「深秋颱風」，屆時東部、恆春將出現有感風雨，北基、南部也稍被波及。

根據氣象署資訊，西北太平洋目前共有3颱共舞，第23號颱風「桔梗」，周四仍位於南海，後續外圍雲系影響台灣逐漸減小，並將減弱；25號颱風「天兔」，朝西北西進行，預計周四將移動至巴士海峽，之後路徑不確定性仍大，但有發布海警的機率；而位於關島東南東方海面的第24號颱風「萬宜」，未來朝向西移動，對本周台灣的天氣暫無影響，後續動向再持續觀察。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桔梗、萬宜、天兔3颱路徑預測，銀杏颱風已減弱為熱帶性低氣壓 。（圖／氣象署提供）

對此，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前最新的預報演變顯示，天兔西偏可能性降低，北轉靠近台灣的機率則上升中，台灣可能得準備迎擊久違的深秋颱風。而依照氣象署預測，天兔周四通過菲律賓後將放慢、北轉，預期周五至周六最靠近台灣，暴風圈將掃過恆春、花東陸地，之後隨即轉向偏東、減弱。

台灣颱風論壇提醒，這次天兔颱風不同於上個月兩個大颱風，是環流比較小的類型，核心不大，所以若不出意外，按現在預報路線走，風雨有感的區域，可能較侷限在東部、恆春，北基、南部也稍被波及，至於其他地區因為有山脈阻擋，因此感受會較小，「無論如何，周末有安排活動的話，千萬留意颱風動向！」

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預測員林定宜表示，預計天兔將在周四抵達巴士海峽、接近台灣，之後路徑仍有不確定性，不排除周四白天發布海上颱風警報，陸上警報則不一定，周五、周六是影響最明顯的時間，東部、東南部、恆春半島有局部大雨發生的機率，北部、南部及中部山區也局部短暫陣雨，到了周日清晨基隆北海岸、東北部、大台北山區還是會有局部大雨的發生。