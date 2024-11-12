求歡狂被拒！老婆疑「尪偷吃染病」氣炸逼就醫...一檢查超驚人

▲男子拒行房，竟是得了「1慢性病」。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

圖文／CTWANT

即使是常見的毛病也不可輕忽！一名30多歲男子因對老婆「性趣」缺缺，遭對方懷疑在外有小三，逼問之下男子才供出，是因生殖器感染不願行房，這番說詞卻讓老婆認為，男子一定是偷吃導致染病，硬是拉著他前往醫院就醫，沒想到一檢查超意外，竟然是因為罹患這個「慢性病」。

營養師許瓊月在節目《震震有詞》中分享案例，一名30多歲男子因工作忙碌，長期睡眠不足，即使假日睡滿8小時，起床後仍舊感到很疲憊，當時他並不在意，以為只是「睡眠債」還沒還清，直到房事出現摩擦，他才恍然大悟。

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▲許瓊月說，男子認了私密處感染，感染原因竟是罹患「糖尿病」。（圖／翻攝自震震有詞YouTube）

許瓊月透露，每次老婆向男子求歡時，他總是推託拒絕，引起女方懷疑可能是在外面滿足了，回家後才不想發生親密關係，夫妻倆一番爭執後，男子終於坦承是下體感染發炎，沒想到老婆一聽竟更加火大，篤定認為他在外面有女人，因此感染性病，一氣之下逼著老公就醫檢查，怎料結果出爐才發現，原來男子生殖器感染的原因，竟是罹患「糖尿病」。

事實上，泌尿科醫師黃維倫曾在臉書粉專發文表示，糖尿病正是引發「龜頭包皮炎」的隱形兇手之一，由於患者因高血糖加上免疫力較差，容易造成細菌孳生及感染，因此除了不當的清潔習慣外，小心私密部位反覆感染恐是糖尿病警訊。

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