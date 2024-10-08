台智光案陳重文涉貪獲800萬交保　檢方抗告遭高院駁回

▲台北市議員陳重文獲得800萬元交保，檢方抗告遭高等法院駁回。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市議員陳重文涉嫌護航警用監視器業者，圖利業者數百萬元，經檢方偵辦後提起公訴。案件進入台北地方法院審理後，北院日前裁准陳重文800萬元交保。檢方不服，提出抗告，但高等法院審理後，8日以抗告無理由，駁回檢方抗告。

陳重文因捲入台灣智慧光網公司與台北市政府簽訂25年的光纖網路基礎建設案，遭檢方查出，台智光公司疑似提供數百萬元的不正利益給予陳重光，陳重光也對該公司標案予以護航。檢方在3月間發動偵查作為，一開始聲押陳重光，他雖獲得200萬元交保，但之後抗告成功，陳重光遭羈押禁見。

全案經檢方7月間偵查終結後，檢方以陳重光涉犯《貪污治罪條例》「圖利罪」、《刑法》「偽造文書罪」、「使公務員登載不實」等多項罪名，提起公訴。案經法院數月內密集審理，法院於10月1日，裁准陳重光800萬元交保，限制出境、出海8個月，及限制住居於台北巿北投區住處，並接受電子監控，每日向科技監控中心報到。檢方不服，提出抗告。

抗告案經由高等法院審理後，高院指出，本案經北院傳喚證人行交互詰問完畢，當事人表示已無證據聲請調查，因此北院予以交保並限制住居等處分，核無不當。此外，高院也指出，檢方雖然指稱陳重文有干擾證人行為，且800萬元保金恐難防範陳重文逃亡，但並未有足夠證據，證明檢方說法。因此高院最後裁定，駁回檢方抗告，陳重文確定獲得交保。