緩撞車又挨撞！國1南下楊梅段連環撞　後方車陣一度紫爆

▲國1南下楊梅路段今天清晨6時許發生自小客車撞擊緩撞工程車事故，造成車頭嚴重毀損。（圖／國一警察大隊提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

國1南下楊梅路段今（12）日清晨高公局委外進行路面維修工程，一輛自小客車未注意前方狀況不慎撞擊緩撞車，還波及同向另一輛小貨車造成翻覆，國道一隊到場處理，2名駕駛酒測值為零，其中自小客車與小貨車劉姓駕駛均有輕微擦挫傷，未送醫。

警方初判疑似自小客車葉姓駕駛疑似精神恍惚撞上緩撞車，這起事故造成後方車陣於3公里，警方找來工程車協助清理路面，上午7時39分完成排除，後方車陣陸續消化中，至於真正肇事原因仍由國道一隊調查釐清中。

▲國1自小客車撞擊緩撞工程車事故，還波及另一輛小貨車翻覆。

國道一隊指出，今天上午6時42分許接獲通報，國道1號南向69.1K楊梅路段發生高公局委外施工廠商緩撞車遭撞擊事故，立即調派巡邏車處理，並通知消防救護車及工務段人員到場協助，現場有2名駕駛輕微擦挫傷未送醫。

國一警方調查，高公局委外施工廠商於國一南向楊梅路段進行路面維修巡查作業，清晨6時40分準備撤離，後方由32歲張姓男子駕駛自小客車疑似恍神未注意車前狀況，撞擊施工47歲葉姓男子駕駛的緩撞車，並波及中線車道由51歲劉姓男子駕駛小貨車，導致小貨車翻覆。

所幸張男及劉男均依規定繫上安全帶，僅受到輕微擦挫傷未送醫，3車駕駛酒測值均為零，事故現場有大量汽油外洩，經過迅速處理後已於上午7時39排除並恢復通車，但後方車陣回堵近3公里，至於真正肇事原因仍待警方調查釐清。

▲國一南下楊梅路段今天清晨6時許發生自小客車撞擊緩撞工程車事故，後方車陣嚴重紫爆。（圖／翻攝自國道即時路況）

國道一隊呼籲，用路人應遵守交通安全規則，行車應保持安全距離、隨時注意前方動態，開車上路前應養足精神，不要疲勞駕駛，不分心不做其他事，施工上游都會有預告警示，駕駛人應及早變換車道因應，駕駛及前、後座乘客均應依規定繫上安全帶，養成正確駕駛習慣才能確保自己與他人行車安全。