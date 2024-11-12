英國Burberry傳被收購「員工已被告知」　潛在買家曝光

▲ Burberry今年業績不佳。（圖／資料照）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國時尚品牌Burberry擁有百年歷史，以其經典的駝色風衣和格紋圖案著稱，近日傳出可能被義大利滑雪服品牌Moncler收購，落入外資手中，將嚴重打擊英國時尚業。

《每日郵報》10日看到的信函顯示，Burberry倫敦旗艦店員工已被告知將被收購，但因Burberry和Moncler對相關計畫守口如瓶，這個英國本土時尚品牌的未來仍不明朗。事實上早在2周前，時尚業網站Miss Tweed就將Moncler列為潛在買家，引發Burberry可能被收購的揣測。

一名消息人士稱，Burberry已暫停與銷售其商品的子公司談判，直到更多Moncler出價細節得到確認。他們補充，員工被告知「在發布官方聲明以前」不得對外談論收購事宜。

Burberry於1856年由Thomas Burberry創立，曾為極地探險家阿蒙森（Roald Amundsen）及沙克爾頓（Ernest Shackleton）提供服裝，代表性的駝色風衣則是為第一次世界大戰士兵設計，受到許多名人加持，至今仍廣受消費者喜愛。

然而，Burberry去年銷售額29.7億英鎊（約新台幣1238億元），創下15年新低，今年截至6月29日的3個月首季收益也下滑22%至4億5800萬英鎊（約新台幣194億元），7月傳出在英國裁員數百人。

而1952年創立的Moncler起初是一家睡袋製造商，如今以滑雪者和登山者愛用的羽絨服聞名。旗下擁有多個奢侈品牌的LVMH集團今年9月收購Moncler母公司Double R的10%股份，引發外界猜測，其法國億萬富豪老闆阿爾諾（Bernard Arnault）可能是Burberry收購案幕後推手。

Burberry新執行長舒爾曼（Joshua Schulman）是否會在14日公布業績時回應相關傳言仍有待觀察。前《Vogue》編輯舒爾曼（Alexandra Shulman）則坦言，若Burberry被Moncler收購，對英國時尚界將是一大打擊，認為Burberry近年偏離傳統市場，試圖轉型為前衛時尚品牌，反而喪失原有品牌定位與吸引力。