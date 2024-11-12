國小畢旅花3200元到高雄玩　午餐「只吃2麵包」家長氣炸

▲國小畢旅到高雄玩「午餐只吃麵包」，家長氣炸。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

台中新社國小舉辦畢業旅行到高雄玩，2天1夜行程卻讓家長不滿，午餐只給學生2個麵包和1瓶飲料，質疑「讓孩子到高雄只吃麵包」。對此，校方回應，是考量學生中午正入園義大遊樂世界，排隊遊樂設施，才會發麵包比較方便，未來會參酌家長意見改善。

新社國小規劃11月14日要前往南部，舉行為期2天1夜的畢業旅行，收費3200元，第一天行程就是到高雄義大遊樂世界，但家長看了看，發現當天學生的午餐，竟然是給2個超商的麵包，加上一瓶麥香飲料，投訴媒體抱怨校方安排孩子營養需求很隨便，當天一早7點半就集合，讓孩子大老遠跑去高雄，「午餐只吃麵包嗎？」

對此，校方強調，當天晚上還有安排其他餐點，包括有麥當勞漢堡套餐，入住飯店後，晚上7點多還有自助餐吃到飽，一整天下來不會只有吃麵包。新社國小家長會也指出，基本上遊覽車費、餐點等加起來平均每人一天就要1000多元，畢旅2天行程還有含住宿，只收3200元，真的已經很划算了。

▲台中新社國小回應：玩遊樂設施方便吃。（圖／資料照）



校長張仙怡受訪時表示，今年畢旅共有4個班級、100名學生參加，11月14日早上7點半從學校集合出發，大約11點多抵達高雄義大，考量園區很大，難得到一趟高雄，孩子到時候可能會在排隊遊樂設施，如果還要集合吃飯難免掃興，為讓孩子餐食方便食用，才選擇來源清楚、密封包裝的超商麵包飲料。

張仙怡強調，方案經校內老師一起討論，並非第一次畢旅到義大世界，以往也是這樣操作，沒有接獲家長投訴，由於這次行程已經發包，馬上就要出發、來不及改，各班導師將會注意學生用餐狀況；上周有接獲家長反映，未來學校舉辦相關活動會參酌家長建議。