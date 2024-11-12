小2男童踩髒教室地板！老師爆氣怒丟鞋「拎到講台狠摑20巴掌」

▲孩子被老師拎起。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

大陸山東近日發生小學體罰事件。有名母親控訴，正就讀小學二年級的兒子日前剛進教室時，沒看到老師剛拖完地，踩進教室後地上出現腳印，他當時怕被老師罵，便往後退，想用腳背將腳印抹掉，豈料老師正好看到他把地弄髒，老師瞬間爆氣先強迫他脫鞋，再把鞋扔到垃圾桶裡，並罰他在寒冷的天氣光腳上課，隨後男童還被數學老師拎到講台掌摑20多下。

據陸媒報導，王姓女士表示，自己的2個兒子都在同家小學就讀，老大讀三年級，7歲多的讀二年級。近日，小兒子在學校受到嚴重的體罰，有天兒子剛進教室時，沒發現語文老師剛拖完地，便踩進教室，地上被踩出個腳印後，他怕被老師責罵，便下意識的往後退，想趕緊用腳背將腳印抹掉。

兒子沒想到，因為地上濕，所以越抹地上的痕跡會越多，這時老師看到他把地弄髒，瞬間震怒叫他把鞋脫掉，孩子覺得地上濕加上天氣冷，就沒有照做，語文老師因此又被惹怒，踢了孩子一腳，然後叫2名同學強迫他把鞋脫掉，並讓他們將鞋丟到垃圾桶，同時當著全班同學的面前批評他，叫大家都不要跟他說話。男童就這樣，在北方寒冷的天氣裡，光著腳上了一堂課，到了下課時，他實在凍的受不了了，去垃圾桶把鞋子拿出來穿。

豈料惡夢還沒結束，到了第二堂數學課時，數學老師說孩子沒經過老師的允許就把鞋穿上了，老師接著用單手把孩子從課桌上拎了到了講台前，掌摑20多下，要他把鞋子脫下來，孩子又光著腳站著上了一堂課，下課時他又被數學老師在走廊教訓了快17分鐘，才進教室。

▲孩子被老師從課桌上拎到了講台前，掌摑20多下。（圖／翻攝畫面）

事後王女得知後立刻找到學校，校方表示2名老師都是合約工，已經被開除了，但王女怕孩子以後，還在這所學校上學的話，會被其它老師針對，因此想讓孩子轉學到市裡的學校去上學，可是卻被校長拒絕，說只能轉到同區的其它學校，並威脅她「你要是再鬧，你想想你家老大還在不在這裡上學？」

王女說自己並沒有鬧事，也沒有要求學校賠償，只希望孩子能夠轉離這區的學校，豈料學校不同意還威脅她，她氣不過便把這事爆出來。目前，警方已立案調查。

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