Yuma昔帶Tommy回家拍「什麼都不知道的老公」 粉絲回顧：演算法好狠

▲Yuma過去帶Tommy回家拍攝驚喜企劃。（圖／翻攝Ryuuu TV）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本YouTuber Tommy最近被爆出介入好友Ryu、Yuma的婚姻。Tommy在神隱2天後，11日首度發文坦言偷吃Yuma，並向外界致歉。事後，有網友找出找到Tommy去Ryu家，和Yuma一起做早餐的影片，感嘆「細思極恐的劇情~太刺激啦」。

回顧此案，Yuma在台灣先出軌Tommy，回到日本後對Ryu開始冷淡，甚至拒絕Ryu的求歡，叫Ryu花錢去找女人，同時察覺疑似出軌的事。Ryu心灰意冷，跑到東京與朋友喝酒消愁，期間認識新對象女插畫家，兩人雙雙出軌。

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有網友被YouTube演算法洗到，直接回顧Yuma兩年前的企劃，在清晨去接Tommy回家，一起叫Ryu起床後再做早餐給Ryu吃。該影片的標題為「做日式早餐驚喜，feat.Tommy 什麼都不知道的國民老公」。此外，Tommy也在影片下方留言，「老公❤️ 喜歡有我滿滿愛の日式朝ご飯嗎」。

事件曝光後，網友看完紛紛留言，「再次回來真的…」、「我開上帝視角回來溫習」、「引狼入室啊」、「這集測試了帶回家的可能性」、「好一個夫目前犯」、「演算法真的狠」、「我是來看評論的。話說2023年尾才出軌不對吧，看樣子2021已經有點曖昧了」、「演算法真有你的，現在看來真是滿滿的諷刺啊」。