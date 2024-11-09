海巡署公布全民檢舉獎勵「最高領20萬」　綠委：重賞之下必有勇夫

▲海巡署公布檢舉獎金辦法，檢舉這類偷渡犯，最高可獲20萬。（圖／記者邱中岳翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

近日偷渡事件頻傳，海巡署為應對海上不法活動，祭出高額獎金制度，鼓勵民眾發現可疑目標可通報海巡檢舉，有機會獲得高額獎金。對此，綠委賴瑞隆今（9日）受訪時表示，偷渡客持續增加，且多數來自中國，可能造成社會治安甚至國安問題，重賞之下必有勇夫，支持海巡署提高獎金，盡量將偷渡客繩之以法。

海巡署針對偷渡犯檢舉案件，只要是殺人、海盜、縱火、挾持等刑事案件，每案檢舉查獲最高可以獲得20萬元獎金，中國大陸籍偷渡客每位有5萬元獎金、本國籍或其他國籍偷渡犯則有1萬元獎金，逃犯、現行犯準備偷渡出境，如檢舉查獲也將獲得3千元獎金。

除了針對偷渡犯有檢舉獎金之外，主動協助海巡偵防工作，提供海域、海岸走私偷渡犯罪線索，對案件偵辦確有助益，每案最高新幣5萬元；此外，通報及協助蒐證外國與中國大陸軍（潛）艦、公務船、科研船及20噸級以下異常目標進入我國海域，經查屬實，每案則有3千元。

對此，綠委賴瑞隆表示，近期偷渡客持續增加，可能造成社會治安甚至國安問題，支持海巡署把獎金從五千提高到一萬，積極查緝這些偷渡行為，也鼓勵更多檢舉，畢竟可能影響治安。

賴瑞隆指出，多數偷渡客來自中國，也確實有治安跟國安威脅，海巡署也提高到五萬獎金，重賞之下必有勇夫，來抓到更多偷渡客，嚇阻偷渡客到台灣，支持海巡署，提高獎金，盡量將偷渡客繩之以法。