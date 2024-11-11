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南投醫院邀畫話協會辦畫展　身障學員用彩筆表達內心世界

▲肯納症患者「道明」進行陶笛演出。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

▲肯納症患者「道明」進行陶笛演出。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

衛福部南投醫院邀請社團法人臺灣畫話協會，日前於醫院內藝術走廊辦理「玩色彩.悅心靈」藝術展覽，展出充滿希望與朝氣的35幅畫作，希望透過多元藝術育療，讓身障者在創作中找回生命的成就，開啟精彩人生。

本次展覽於6日舉行開幕式，由畫話協會成員暨肯納症患者「成泰」與「道明」分別帶來小提琴及陶笛演出拉開序幕；協會理事長林國勳表示，成泰與道明在成長過程中常遇困難，尤其不善於言語表達和人際關係溝通技巧，生活中很難融入新環境，但卻能透過繪畫及音樂演奏展現自己的內心世界與心情。

▲衛福部南投醫院邀請臺灣畫話協會於醫院內藝術走廊辦理「玩色彩.悅心靈」藝術展覽。（圖／衛福部南投醫院提供）

這次展出的畫作中，匯集老師及學員21張畫作成為「自在飛翔」組合畫，以鳥為主題，可看出每人獨一無二的繪畫風格，畫中的鳥也展現不同姿態，象徵著差異性與多元融合；另一主題為向日葵系列畫作，創作靈感來自協會「畫話藝術園區」內盛開的向日葵，其花語有勇敢追求幸福、朝向希望與光明的寓意，象徵這群身障學員們為醫院帶來一朵朵盛放的向日葵，不但讓藝術走廊成為最美焦點、吸引經過的醫護人員與就診民眾放慢腳步、仔細欣賞，也帶來溫暖與活潑的朝氣。

▲衛福部南投醫院邀請臺灣畫話協會於醫院內藝術走廊辦理「玩色彩.悅心靈」藝術展覽。（圖／衛福部南投醫院提供）

南投醫院指出，畫話協會長期致力於18歲以上中重度，以及多重障礙者的藝術教學，學員包括腦性麻痺、智能障礙、肯納症、肢體障礙、多重障礙者等各種障別，透過多元類型的藝術課程，讓身障者將內在的經驗與感受，透過繪畫媒材轉化為具體形象，協助成員了解自己，面對人生，每一幅創作都是他們自我認同的展現；協會也透過積極舉辦展覽，推廣文化平權之目標，本次選擇在南投醫院佈展，以期更多人了解身心障礙者，共創共融友善社會。

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