▲使用公廁會染菜花？泌尿科醫師曝真相。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙蔡州／綜合報導

網路上近日傳出有一名男子肛門長菜花，聲稱是在公廁大號時被濺起的水花噴到導致。對此，泌尿科高銘鴻醫師表示，在公廁感染菜花的風險是非常低的，原因是HPV病毒在廁所很難長時間存活，且儘管感染菜花的風險較低，公廁仍可能存在其他感染風險，例如細菌或真菌感染。

高銘鴻在臉書粉絲團「泌尿科 高銘鴻醫師」表示，網路上有傳言說，公廁細菌很多，可能會讓人得菜花，從菜花的傳染途徑來看，HPV病毒可在生殖器、肛門或口腔的皮膚和黏膜上感染，進而造成菜花形成，但並非所有接觸病毒的人都會出現菜花。

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高銘鴻說，HPV病毒是一種常見的病毒，主要的傳播方式是性接觸，另外一種是皮膚接觸，與菜花感染者的皮膚接觸，也可能導致病毒傳播，特別是在皮膚有傷口的情況下，至於公廁中「感染菜花的風險其實非常低」，無論是公共廁所的馬桶座，馬桶水或其他設備，HPV病毒通常無法長時間存活，因為病毒需要特定的環境才能生存，而公廁的清潔劑和乾燥環境，並不適合病毒生長。

高銘鴻也提醒，雖然在公廁感染菜花風險很低，但公廁仍然可能存在其他感染風險，例如細菌或真菌感染。這些感染，可能透過接觸被污染的表面而傳播，「所以我們要有良好的衛生習慣，使用公廁時，避免直接接觸馬桶座，可以使用馬桶座罩或衛生紙覆蓋，並在如廁後徹底洗手」。