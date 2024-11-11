22歲女感冒後暴瘦！體重狂掉「只剩20Kg」…瘦到皮包骨頭無法下床

▲女孩身高約160公分，20公斤的體重，讓她虛弱到無法下床。（圖／微博）

圖文／CTWANT

大陸江蘇省南京市一間醫院近日收治一名22歲的女孩，患者身高約160公分，體重卻只有20公斤。醫生介紹，女孩體重過去是40至45公斤，本身就有消化功能障礙，一次感冒後加重了相關情況，導致出現了厭食，最終引起了嚴重營養不良，體重一直下降，如果不進行干預，很可能併發各種感染，甚至多器官功能衰竭。

綜合陸媒報導，該位女患者原本體重約40公斤，身材勻稱，但一次感冒後竟然出現了嚴重的厭食症狀，體重驟降至20公斤。醫生解釋，患者本身就有消化功能障礙，一次感冒後加重了相關情況，導致出現了厭食，最終引起嚴重營養不良，體重一直下降，瘦得皮包骨頭，幾乎不能下床，如果不進行干預，很可能併發各種感染，甚至多器官功能衰竭。

由於常規的治療方案對女孩並不起作用，於是醫生對患者進行了「菌群移植」，也就是把健康人腸道裡的菌群分離提取出來，再移植到女孩體內。經過相關治療，患者的體重慢慢上升，最近一次回診已經恢復到了45公斤以上。醫師提到，目前菌群移植的治療方案正在向全國推廣，希望能幫助更多患者。

醫生提醒，厭食症並不遙遠，它可能就在我們身邊，像是工作壓力大、情緒低落等因素，都可能導致食慾不振。雖然大多數人不會像案例中的女孩一樣嚴重，但如果長期忽視，對身體健康的影響不容小覷，因此學會調節情緒，及時就醫非常重要。

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