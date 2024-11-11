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中國左派網紅司馬南被「禁言一年」　最後一篇文挺川普

▲司馬南被禁言前最後一篇文。（圖／翻攝自微博）

▲司馬南被禁言前最後一篇文。（圖／翻攝自微博）

文／中央社

香港英文南華早報今天引述消息人士透露，中國網路監管當局已經禁止極端民族主義網紅司馬南在其社群帳號發文，禁令預計將持續一年。司馬南的社群帳號5日迄今未更新，他最後一篇文章表態支持川普當選。

南華早報9日報導引述兩名熟悉情況的消息人士指出，司馬南的禁言預計將持續一年，但他們拒絕說明禁令的原因。

「他被禁止跨平台一年，但我不能說是為什麼觸發了禁令」，一名直接了解此事的消息人士表示。

司馬南8日沒有回應南華早報的置評請求。

68歲的司馬南本名于力，1990年代因批評法輪功而聞名中國，多年來一直在輿論場活躍。截至目前，他在抖音擁有3796萬粉絲；在今日頭條擁有1644萬粉絲；在微博也擁有322萬粉絲。

司馬南被許多人視為極端民族主義左派的象徵，長期在受到嚴格審查的中國網路上，對西方、商人和自由派公知等目標進行憤怒攻擊。

在這些攻擊中，司馬南經常引用包括毛澤東思想在內的共產黨意識形態，導致中國許多人認為他的言論得到了一定程度的官方認可。

司馬南經常指責團體或個人背叛中國利益、與美國勾結，這些激烈言論還為他贏得了「反美鬥士」的稱號。

2021年，司馬南點名中國科技大廠聯想以低於其價值的價格出售國有資產，並向高階主管支付不合理的高薪。他連續發布了50多則影片和文章，指責聯想「造成國有資產損失」，再度躍為全國話題。

儘管引發廣泛爭議，北京當局並未對此展開任何調查。

2022年8月，司馬南被踢爆2010年在美國加州買了一間房子，引發社群激烈混戰後，「反美鬥士」一度遭當局依「違反相關法律法規」全網禁言。

自美國總統大選5日晚間投票開始前幾個小時，司馬南就沒有在社群帳號發文，迄今未更新。

司馬南在抖音上發布的最後一則短影音，開玩笑地稱自己是「特朗普（川普）駐北京競選辦公室副主任」，表達對這名共和黨候選人的支持。

司馬南在微博最後一篇發文表示，他更喜歡川普，因為川普的交易心態可能有助於「北京接管台灣」。

「說白了，特朗普這個人可以交易，他自稱是偉大的交易者。特朗普會和台北切割，與北京交易。什麼都是可以賣的，關鍵是價錢。」司馬南說：「單從這一條來說，我傾向於讓特朗普當選，當然他不當選也好。」

不過司馬南評美國大選的影片與文章，迄今都還存活，他的社群帳號也沒有顯示被禁言。「反美鬥士」究竟為何被禁言，接下來將是中國社群熱議話題。

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