羅東某KTV爆衝突！賓士倒車撞碎玻璃門　5人大亂鬥全進警局

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭羅東某KTV9日凌晨1時許發生衝突，一名男子不滿服務態度，與服務生發生口角，同行友人突然倒車衝撞店家的玻璃門，一名客人外出查看時被誤認為是挑釁，雙方隨即發生衝突，3人鬥毆時，另有2人也加入混戰，羅東警方出動快打部隊壓制，將涉案5人依妨害秩序、傷害及公共危險等罪嫌移送偵辦。

羅東分局9日凌晨1時許獲報，一起多人衝突事件在轄內的KTV外發生，立即啟動快打部隊，以優勢警力趕赴現場，並將相關人等逮捕偵辦。

▲客人不滿服務態度，羅東某KTV玻璃門遭賓士撞碎，5人爆發肢體衝突。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

根據調查，一名男子對該KTV的服務態度不滿，與服務生發生口角爭執，同行的友人突然倒車，衝撞店家的玻璃門。一名客人外出查看時，被誤認為是挑釁，雙方隨即發生衝突。

羅東分局的快打部隊到場後，迅速以優勢警力逮捕開車撞門的駕駛和參與衝突的民眾，共計3人。經過調閱監視器，發現另有2名男子也參與衝突，一併擴大查緝到案。

全案依刑法妨害秩序、傷害及公共危險等罪嫌移送偵辦。羅東分局重申，對於暴力犯罪將持續零容忍的態度，對任何違法暴力事件必定依法究辦。同時，呼籲民眾切勿因一時衝動，誤蹈法網。