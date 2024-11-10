鼓勵長者維持口腔健康！新北7長照護理之家聯合舉辦「潔牙比賽」

記者陳韻如／新北報導

幸福護理之家為鼓勵住宿型長照機構住民維持良好口腔衛生、提升口腔機能及增強咀嚼吞嚥能力，與6家護理之家及長期照顧中心共同舉辦「口腔健康、身體沒病」潔牙比賽，除了增進住宿型長照機構推動餐後潔牙學習效能，也能相互觀摩，藉此維持長者良好咀嚼吞嚥能力，預防長者失智及減少吸入性肺炎的發生。

▲新北7護理之家聯合舉辦潔牙比賽。（圖／新北市幸福護理之家提供）

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幸福護理之家結合景馨、幸福、三和、海山、元復等5家護理之家，以及景馨長照中心等共同舉辦潔牙比賽。

對此，幸福護理之家負責人表示，期盼能藉由此次活動，呼籲政府相關單位重視機構住民口腔照護議題，「例如口腔照護耗材以及口腔清潔，是依據住民口腔自我照顧能力分類，臥床住民口腔照護花費時間長、機構照服員人力需求及培訓夠嗎？」

幸福護理之家負責人提到，住民口腔照護項目包括實施口腔健康評估量表評估，口腔衛生不良者需協助潔牙，口腔機能衰退症長者需指健口操及口腔運動，熱毛巾敷臉暨臉部、口腔肌肉放鬆技巧按摩，口乾症照護、活動假牙照護，安寧口腔照護，執行口腔黏膜炎照護及口腔念珠菌感染(鵝口瘡)照護等，都需要時間及相關耗材使用。

住民不僅需要深度口腔照護，且機構護理人員及照服員執行服務時，是否能有口腔照護費用，則需要由政府機關來協助解決相關經費問題，讓日益增加的住民能活得更有尊嚴。

潔牙觀摩賽結果：

第一名 幸福護理之家

第二名 新北市私立幸福老人長期照中心(養護型)

第三名 景馨護理之家

最佳勇氣獎 新北市私立景馨老人長期照中心(養護型)

最佳勇氣獎 元復醫院附設護理之家

最佳勇氣獎 三和護理之家

最佳勇氣獎 海山護理之家