新竹舅揮10多刀砍死甥！老母奪刀「3指濺血」　悲痛赴殯儀館相驗

▲新竹市東區一處舊社區大樓昨夜傳出命案。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、莊智勝／新竹報導

新竹市東區一處舊社區大樓9日晚間傳出殺人命案，警方調查，50多歲的曾男與同住的20多歲外甥劉男發生口角衝突，曾男情緒激動揮刀朝著劉男追砍，導致劉四肢有4至5處刀傷、背部也遭砍9刀，經送醫搶救後因傷重宣告不治死亡；而當下曾男的母親上前阻止試圖奪刀也遭砍傷，右手食指、中指、無名指均有2公分刀傷，送醫包紮後沒有大礙。今曾母前往殯儀館相驗外孫遺體，情緒萬分悲痛，久久無法平復。

警方調查，兇嫌曾男過去曾擔任過廚師，目前無業，有公共危險前科，長期精神狀況不佳，鄰居更曾多次目睹曾男自言自語；而曾男與曾母、和外甥劉男3人同住，但曾與劉長期相處不睦，經常為瑣事起口角。

昨夜晚間9時許，曾男又與外甥劉男因細故發生衝突，曾一是情緒激動，竟前往廚房拿起廚師刀朝著劉男追砍；過程中劉男極力反抗，並一度躲進浴室中，但仍曾男已經發狂，接連揮砍十多刀，導致劉男手腳有4至5處刀傷、背部也有9處嚴重刀傷，當場倒臥在血泊中、失去呼吸心跳，送醫搶救後宣告不治死亡。

過程中曾母發現曾男持刀後，曾上前阻止奪刀、嘗試保護外孫，因此右手食指、中指、無名指均有2公分刀傷，幸經送醫包紮後沒有生命危險。今(10日)上午曾母現身殯儀館相驗外孫遺體，右手傷口仍被紗布包紮，對於家中變故哀痛不已，一度需要旁人攙扶。

曾男遭警方帶回後，情緒仍相當激動，無法交代事發經過，但對砍死外甥一事，曾男並未感到懊悔，只覺得劉男對他長期頂撞、酸言酸語、言語霸凌等。全案依殺人罪嫌進一步偵辦中。

▼曾男母親為護孫嘗試奪刀，右手手指遭劃傷濺血。（圖／記者楊永盛翻攝）