回老家整理父母遺物！她遭大嫂狠嗆：這是我家...結局神展開

▲原PO的大嫂認為她已出嫁是外人，不能隨便進出老家。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

出言不遜的大嫂就是30年後的惡婆婆！有女網友表示，父母親離世前，父親已先將老家房子過戶給哥哥，沒想到嫁出去的她要回老家整理父母遺物時，竟然遭大嫂拒於門外，還嗆她「幹嘛回來」、「這是我家！外人不要隨便出去，妳有禮義廉恥嗎？」此話一出，也讓原PO和哥哥及二姊相當傻眼，透露哥哥可能會跟對方離婚。

原PO近日在Dcard以「回一趟娘家被大嫂告知我是外人不准進去」為題發文，透露她在家中排名老3，上面還有大哥、二姊，「我與我姊前後出嫁皆已不住家裡，老哥也已婚有孩子，因繼承關係婚後與大嫂繼續住老家，後來爸爸生病前先把房子過戶給哥哥，這點我跟我姊不反對，三兄妹感情好，從未因財產或其他問題吵過架。」而父母則皆在去年底時至今年初前後離世。

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原PO續稱，他們家是畜牧業的，每天生活就是照顧牛隻。當年大嫂嫁給她哥時，就已知道婚後不會搬家，她哥身為接班人想要發展，所以不打算搬家，「爸媽並未要求大嫂婚後得在家工作，但大嫂一直用很多藉口在家不出去工作，也不做任何家務事，每天等著我們煮好飯，才會從房間離開。」

原PO補充，他們家人之間都深知，大嫂嫌棄畜牧業，她認為這種農工很底層，「最後過了好幾年還是被我哥拖出來當行政，不用跟其他人一樣打卡，只需要跑跑郵局、農會之類的，就這樣以為一切都相安無事。」

殊不知，就在處理完兩老喪儀後，她和哥哥、姊姊相約聚餐，聯繫感情，到了約定的日期，她剛好休假提前到老家走走，結果大嫂一見到她「像看到瘟神一樣狠狠瞪著原PO」，還嗆她「幹嘛回來」，而她回應想要幫爸爸媽媽整理以前的衣物時，大嫂卻狠嗆「這是我家！外人不要隨便出去懂不懂啊？妳有禮義廉恥嗎？不要亂進別人家欸」，她聽完後相當傻眼，「也反應不過來她幹嘛跟我這樣說話？」

剛工作完回來的哥哥聽到老婆出言不遜後，2人隨即大吵了起來，哥哥更大聲訓斥對方「這是我們的家！什麼叫做妹妹不能回來」，眼看夫妻越吵越兇，原PO也緩頰「不好意思我下次要回家會先提早跟妳（大嫂）說」，沒想到大嫂竟脫口而出，「好不容易熬到兩個出嫁，又等到兩個都死了！外人有什麼資格不請自來？」而哥哥也按捺不住心中的怒火，直接一巴掌往大嫂臉上招呼過去，嚇得她趕緊將哥哥拉離現場。

原PO也表示，當晚他們三人飯局照舊，且他們把這件事告訴二姊後，二姊也相當生氣，「我也很氣她拿剛過世的雙親說嘴」，目前哥哥是想離婚，因為他們婚姻本身就有點問題，「我上來是想分享心情，也再想問問廣大網友，出嫁的女兒，是不是不應該回老家…我有點後悔當初沒有先打電話給大嫂知會一聲。」

貼文曝光後也引發網友熱議，「若沒加油添醋，不覺得有什麼好需要後悔的，要慶幸哥哥沒跟著耍智障」、「現在是他們的房子了，應該禮貌通知一聲，但是講這種話也太畜生了吧，沒被打死太客氣了」、「妳大嫂就是30年後的惡婆婆」、「不離婚，身教有問題的人，才會影響小孩，叫妳哥快逃」、「畢竟她住在裡面，應該要知會取得她同意再進去，不過她講話很沒教養」、「如果該名大嫂言行為真，這根本不是大嫂，只是好吃懶做自以為是，佔家產的婦人而已。」

也有人向原PO提議，「看哥哥要不要把房子改成3個兄弟姊妹共同持有，避免他怎麼了，大嫂是第一繼承人，妳們再也無老家可回。」

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