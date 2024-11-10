認真做到死、擺爛狂升官？她曝男友從軍3年待遇：難怪留不住人

▲2024年6月底志願役人數僅剩15萬2885人，為2018年底以來新低。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

國軍志願役部隊人數逐年遞減，國防部近期向立法院報告指出，有19類型的主戰部隊，編現比仍低於8成，志願役人數更是6年來新低。對此，就有一名女網友抱怨，男友從軍3年，不僅積假累積2周，從下士升中士也不斷被以各種理由卡住，讓她忍不住直言「難怪國軍留不住人」。

該名網友在Dcard以「難怪國軍留不住人」為題發文，提到男友在軍中待了3年，目前軍階為下士，許多長官都在約談要不要續簽，但部隊長官卻先用「專長不符但官科沒問題」為由阻擋，待男友補上專長訓後，卻又以「官科不符」刁難。

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對於這個情況，原PO便憤怒表示，「水喔，做了中士的財務工作領下士薪水1年多，真TMD虧爛，反觀那些擺爛仔，一個個官階狂升」。

原PO也坦言，男友準備簽志願役前，她曾勸對方不要太認真，但男友仍相當認真做事，甚至為了公務受傷而動手術，「上面的人還要他不可以說是工傷，這樣很麻煩，所以軍人還是不要太認真，不然是都你在做，錢都別人領……曾經也想過要打1985，但根本沒屁用，最後也是要連上處理，狗才當兵」。

貼文一經曝光後，迅速引起網友熱議，紛紛留言道「看清了就離開吧！裡面就那樣」、「之前聽前輩說，認真的會做到死，然後擺爛仔太煩了，反而會被派去受訓、升官…感覺軍中的邏輯真的很玄」。

也有過來人指出，「我原本彈藥專長後來受訓掛預財，做完3年要簽跟我說官科不符，說只能回去彈藥 ，然後原單位還沒這個缺，只能調單位，我就退伍了，根本浪費我時間」、「目前我所在的軍種人力嚴重不足，等上層意識到不能拖下去他們才開始重視給福利，老實說福利也沒多好，就只是達到外面該給的標準，你有看過上晚班給的加班費給不到110元嗎，來軍中就能看到囉」。

還有人無奈表示，「退的好，國軍就是你想要時不給你，你想走了在拿誘因挽留你……不提升待遇就沒辦法提升素質，不提升素質軍紀案件就會越多，軍紀案件越多社會觀感及地位就會更低，完全就是惡性循環。提升待遇、增加誘因、提升人力、留優汰劣，這才是正向循環，但最好的加薪制度還是要獎勵認真工作的人，應研擬獎金制，針對特殊職位、專長、貢獻者給予更多獎金，這樣單位才會向上」。

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