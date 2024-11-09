新北最佳觀賞點大公開　單車秋遊下罟子漁港賞夕陽

▲下罟子漁港夕照。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

秋天來場單車小旅行吧，新北市漁業處推薦民眾沿著八里自行車道，騎乘單車尋訪八里下罟子漁港秘境，登上港區內漁具倉庫的觀景平台，欣賞美不勝收的夕陽美景，至漁港附近的特色海鮮餐廳吃海鮮，更可順遊八里左岸沿途景點，有八里渡船頭老街、婚紗廣場、挖子尾生態保護區、八里十三行文化公園、十三行博物館等，歡迎秋日來漁港賞美景，佐海味美食！

漫遊八里下罟子漁港夕陽秘境嚐海味

八里區下罟子漁港，是一座是藏身於臺北港內的港中漁港，港內處處可見一整排繪著大魚眼的傳統藍色舢舨漁船倚岸停泊，保留原始的漁村風貌，而在港區內的漁具倉庫更是以「舢舨」為造型，在外牆繪上捕魚舢舨「往下看」的大魚眼，象徵能看見魚群動態，祈求豐獲，並點綴上舢舨漁船常見的藍紅綠色彩，與在此泊靠的漁船相互輝映，因下罟子漁港面處西方，亦是在地人追夕陽的秘境景點。

▲下罟子漁港漁具倉庫上方景觀平台。

而最佳的夕陽觀賞點，便是港區內漁具倉庫的觀景平台，當夕陽西下時，可供遊客登高飽覽夕陽映照著寧靜漁港的絕美風光，看天色隨著日落變化，出現紅、橙、黃、紫等如同珠寶盒的豐富雲彩，而在欣賞完漁港及夕陽美景，一定要來漁港吃道地的漁村料理，鄰近漁港的「巴里港海鮮餐廳」，是在地人才知道的餐廳，依當令季節供應萬里蟹、龍虎斑、龍蝦、鳳螺等新鮮漁獲，店家採預約制，詳細資訊可至巴里港海鮮餐廳FB臉書查詢。

自行車遊下罟子漁港沿途景點

由於下罟子漁港位處八里左岸自行車道的終點，漁業處推薦民眾來安排一場悠閒的秋遊單車之旅，從八里渡船頭開始，先逛逛八里渡船頭老街，品嚐當地著名美食雙胞胎、花枝燒，再至附近租借YouBike單車騎乘八里左岸自行車道，經過幸福洋溢的婚紗廣場，在愛之船、露天教堂、「鏡收幸福」心型鏡面雕塑等裝置藝術打卡。

▲下罟子漁港漁具倉庫上方景觀平台。

然後繼續騎行至挖子尾生態保護區，沿途觀察水筆仔生態，以及鄰近的十三行文化公園，暢玩20米長溜滑梯、滑草斜坡、考古沙坑等遊憩設施，或參觀十三行博物館歷史古蹟，而自行車道的終點，就是八里夕陽秘境的下罟子漁港，以夕陽晚霞、漁港風光及美味海鮮，為騎著單車來到這座漁港的人們，帶來了滿滿的療癒感。

新北市漁業處表示，隱身於臺北港區內的下罟子漁港目前約有200艘漁船停泊，是八里漁業活動的中心，透過港區的整體規劃，已增設漁具倉庫增加漁具擺放空間，融入美學提升港區景觀特色，並設置景觀平台兼具休憩功能，讓遊客可一覽港區美景，更串聯八里左岸自行車道及台61線連絡道藍海街，將漁港轉變為八里新景點，兼具漁作及觀光功能，帶動地方發展，歡迎大家假日來下罟子漁港一遊，欣賞秋日的漁港景致！

▲下罟子漁港漁具倉庫外觀。

▲下罟子漁港是八里左岸自行車道終點。

▲隱身在臺北港內下罟子漁港。