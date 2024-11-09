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丟蟲子敲詐海底撈6次　陸女被判刑7個月

▲▼丟蟲子敲詐海底撈6次　陸女被判刑7個月。（圖／翻攝微博）

▲女子丟蟲子敲詐海底撈。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京一名女子多次將蟲子丟入海底撈的調料碗內，威脅要投訴到監管部門，敲詐了近萬元人民幣的賠償金。女子的詭計後來被海底撈識破，並被告到法院，並以敲詐勒索罪被判刑7個月。

根據北京日報報導，今年5月，海底撈火鍋店總公司在進行帳務盤點時發現，多家分店被人投訴用餐時發現蟲子，而多筆賠償都給了同一名李姓女子。公司認為其中有不對勁，於是向警方報案。

警方調取監視畫面、詢問服務員後，發現李女在2022年10月至2023年10月間，曾在北京西城、豐台、通州、大興、順義以及河北燕郊的6家海底撈分店內，故意向自己的調料碗中放入蟲子，隨後以向食藥監部門投訴為由，要求店家進行賠償。

第一次敲詐，李女就順利得手，店家賠償了她3000元現金（人民幣）和面值2000元的儲值卡，接下來的兩次，李女也分別獲得餐費免單以及十倍賠償1550元和1640元。

▼警方發現女子備有一整盒的死蟲子。（圖／翻攝微博）

▲▼丟蟲子敲詐海底撈6次　陸女被判刑7個月。（圖／翻攝微博）

不過，之後的三次作案，李女都敗露了。店家的監視器拍下了李女故意往碗內放蟲子的動作，拒絕對其作出任何賠償。

5月14日，警方抓獲李女，並從她家找到一盒死蟲子。李女也坦承自己敲詐勒索的行為。

李女在法庭上坦誠，她之前投資失敗，賠光了自己及父母的存款，還欠了一堆債，因為還錢壓力很大，看到有人用蟲子敲詐餐廳的新聞之後就鬼迷心竅。

李女說，她將家裡發現的死蟲子收集起來，拿去餐廳敲詐，會選海底撈作案，是因為覺得海底撈服務好，應該會賠她錢。

事實上，早在此次案件之前，李女就因為敲詐別的餐廳被拘留過，她表示，「我確實錯得很離譜，曾經有改過的機會，我自己沒珍惜。」「這段時間我也反省自己了，希望法庭能對我從輕處罰，再給我一次改過自新的機會。」

李女的家人代替她賠償了海底撈，最終，李女被以敲詐勒索罪判處李某有期徒刑7個月，並處罰金15000元（人民幣）。

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