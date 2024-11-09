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金光閃閃！技能競賽秀水高工奪牌　12生獲賞「金元寶」

▲秀水高工技能競賽學生獲校友董百川頒金元寶獎勵。（圖／校方提供）

▲ 秀水高工技能競賽學生獲校友董百川頒金元寶獎勵。（圖／校方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

一般學校獎勵優秀學生，頒獎牌、獎狀、獎品外，還會頒發獎學金，但彰化秀水高工相當獨特，校友董川百自2021年開始不惜砸下重金贊助200萬元黃金G計畫，今天舉辦校運會，會場「金光閃閃」，一字排開一粒粒的金元寶，總重量超過1斤8兩5錢(超過一斤半)、共72.8萬左右的黃金，12名選手收到貴重的獎勵，都開心的說要珍藏金元寶當成傳家寶。

▲秀水高工技能競賽學生獲校友董百川頒金元寶獎勵。（圖／校方提供）

秀水高工多年來在國際技能競賽及全國技能競賽表現優異，今年9月參加法國里昂辦理完成的第47屆國際技能競賽，砌磚銅牌劉彥廷；全國技能競賽中則有陳嘉韋、陳宥霖、許豈瑞3人勇奪集體創作金牌，其餘還有建築鋪面銀牌許凱瑞；工業4.0銀牌黃俊凱、莊博喬；集體創作銅牌李秉諺、陳晟瑋、梁宸瑋；門窗木工銅牌陳意芹；數位建設BIM銅牌梁維仁。

▲秀水高工技能競賽學生獲校友董百川頒金元寶獎勵。（圖／校方提供）

校方表示這些選手們一路從校內選拔、分區賽、全國賽到國際賽，一路過關斬將，各各身經百戰，才能獲得今日的榮耀。也特別感謝第五屆傑出校友品信營造廠有限公司董川百董事長對選手訓練的支持，這些選手們同時獲得了董事長贊助的黃金G計畫的金元寶獎勵，所以整個隊伍散發出金黃色的耀眼光芒。

▲秀水高工技能競賽學生獲校友董百川頒金元寶獎勵。（圖／校方提供）

今年金價狂飆，董川百仍頒發純999「黃金」，金牌頒發黃金1兩、銀牌5錢、銅牌3錢，底面印上得獎項目及姓名，意義非凡，共有12名選手接受獎勵。拿到金元寶的得獎學生，除了感謝學校對他們的栽培以及董川百的付出和貢獻，還開心的說，要把金元寶當傳家寶，未來還要更加努力。

▲秀水高工技能競賽學生獲校友董百川頒金元寶獎勵。（圖／校方提供）

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