刑事戰將涉貪「貴人」怒了　律師團飆罵：檢察官違法、法官瘋狂

▲林明佐涉貪案，被告陳政谷律師團今天發出聲明駁斥外界認為是九州金主說法。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

刑事局三線二星警政監林明佐涉貪案，被告陳政谷被檢方認為是九州集團背後金主，依賄賂、詐欺、洗錢等罪嫌起訴，目前在押。陳政谷律師團隊今天（8日）發出聲明，駁斥外界認為陳是九州金主說法，反控檢方未經合法傳喚程序，以捕風捉影方式拘提陳，法官更以瘋狂的問案方式咆哮恐嚇陳，司法正義公平何在？

陳政谷律師團隊指出，從2010年起部分媒體、論壇、週刊雜誌等八卦消息，即訛傳陳政谷為天下、九州等賭博網站的幕後金主、老闆。雖經台中地檢署於 2010年間以 99年度偵字第 14280、14288 號為不起訴之處分，足見上開報導不實，無奈媒體、論壇、週刊雜誌未加以澄清。

律師團隊說，本案起訴檢察官未經合法傳喚程序，先於去年6月3日下午1時50分許，在桃園國際機場，以「江湖傳言」（起訴檢察官初見陳政谷時脫口而出「江湖傳言你是九州集團的老闆」) 之捕風捉影方式拘提陳政谷，同日諭令交保1000萬元後，在長達約1年期間內，未曾傳訊或讓陳政谷對案情有說明機會。

檢察官並未命陳政谷不得離開住、居處所或一定區域，或不得關閉手機，但去年5月6日，檢察官再度未經傳喚程序，即簽發拘票逕行拘提陳政谷。律師團認為，檢方刻意造成陳政谷有逃亡或有事實足認有逃亡之虞的情況，又以手機呈關機狀態為由，推認被告有逃避追緝意圖，程序有明顯瑕疵，自非合法。

此外，去年5月23日檢警至高雄晶英國際行館拘提陳政谷時，將其粗暴壓制地上，拍照洩漏予媒體，違反偵查不公開原；隔天法官審理聲羈案時，以幾近瘋狂似的問案方式咆哮恐嚇被告，甚至替檢方提供之不實資料不當論述，並為檢察官整理、編排及補充檢察官未提出之論述，司法正義公平何在？

律師團隊指出，本案起訴時，檢察官刻意擴大本案洗錢及應沒收不法所得總金額為438 億1109萬 8163元，散播予媒體，誤導媒體紛紛以「堪稱史上規模最大，九州博弈集團洗錢438 億，檢偵結起訴」、「九州博弈洗錢 438億查扣資產 41億台灣最大第三方支付洗贓 總裁陳政谷起訴」等為標題加以報導，譁眾取寵，影響鈞院心證及大眾視聽之嫌，有未審先判之嫌。

此後，部分媒體在毫未查證之情形下，報導陳政谷曾經被綁架、擁有防彈賓利車、組成殺手集團等不實內容，導致法院受到媒體偏頗報導之影響，未能客觀公平看待本案。

律師團指控，檢察官起訴書所載的犯罪事實與所憑證據，有諸多與卷宗資料嚴重不符之處。例如「起訴書附表2-1 加重詐欺部分，指控陳政谷共同以不實交易紀錄資料回覆警方，而與詐欺集團合作，掩飾詐欺所得去向，使犯罪偵查機關難以追查」云云。

律師團說，事實上，附表 2-1、2-2 起訴被告陳政谷共同涉犯 43 件加重詐欺及電腦設備詐欺罪嫌，其中 36 件業據警、調機關查明回覆警方並無不實，另 6 件則未記載有回復，並記明卷內之詐欺被害人附表備註欄。但起訴檢察官完全無視上開明確證據，刻意清空上開詐欺被害人附表備註欄之記載，隱匿有利於陳政谷之證據資料，執意起訴陳政谷共同提供 43件不實交易紀錄予警方，誤導法官形成對陳政谷不利之心證。