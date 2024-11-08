在地深耕成果驚人！花蓮表揚優良醫師　慈院38人入榜

▲花蓮縣醫師公會理事長周朝雄表揚花蓮慈院影像醫學部主任高鴻文獲得第二六屆優良醫師的肯定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

感謝花蓮縣每位醫師用心守護民眾健康，十一月三日晚間，花蓮縣醫師公會舉辦醫師節表揚大會，表揚在地優良醫師與深耕花蓮的資深醫師，包含獲得醫療奉獻獎的李原傑醫師在內，花蓮慈濟醫院共有38名醫師獲得表揚，在地深耕超過30年的付出讓人感佩。

花蓮縣醫師公會理事長周朝雄表示，花蓮縣醫師公會成立於1946年的3月29日，一直到1951年的時候，會員數仍僅有16人，但是2024年的現在，花蓮縣醫師公會會員人數達到930人，其中有超過400位是花蓮慈濟醫院的醫師同業，可見花蓮慈院對花東地區的重要性。花蓮縣衛生局朱家祥局長特別感恩所有醫師的努力，才能讓花蓮在康健雜誌的台灣健康城市排名中名列前段班，尤其是近年面對疫情跟天災的影響，能安住花蓮民眾的心，守護花蓮人的健康。

▲花蓮慈院緩和醫療科主任謝至鎠醫師獲得第二六屆優良醫師肯定。

得到優良醫師表揚的花蓮慈院影像醫學部主任高鴻文醫師，2021年從三軍總醫院退役，帶著神經醫學影像診斷及神經介入性治療的專長加入花蓮慈院，到任後帶領「急性缺血性中風的動脈取栓治療團隊」，提供全年不間斷取栓服務，同時期建置能輔助急性缺血性中風治療決策的人工智慧影像系統（RAPIDAI），進一步提升中風治療品質，並與團隊通過醫策會「腦中風疾病照護品質認證」，讓花蓮鄉親能安心接受完善的醫療照護。

▲花蓮慈院婦產部婦科主任李佩蓁醫師獲得第二十六屆優良醫師的肯定。

人生就像一趟旅行，心蓮旅行社會陪著末期病人走過人生最後一段路，讓病人與家屬不留遺憾。花蓮慈院緩和醫療科主任謝至鎠醫師兼任心蓮病房主任，跟團隊組成的心蓮旅行社，積極投入末期病人安寧照護工作，關注病人及家屬的身心靈，除了醫院內的醫療照護，更協助東區醫療網及花蓮縣衛生局，推動長照機構安寧照護服務，結合居家安寧團隊，提供全人、全家、全隊、全程、全社區之五全照護，讓末期病人與家屬在生命末期不用奔波，能在熟悉的環境，有最信任的家人與團隊陪伴，走完生命最後一程。

同樣身為女性，當然更希望能幫姊妹們解決健康的問題。畢業於慈濟大學的婦產部婦科主任李佩蓁醫師，在住院醫師時期就曾獲得2018亞太婦產科內視鏡暨微創治療醫學年會，手術影片發表年輕醫師組的第一名，升任主治醫師後，親切的態度與兼具專業與細心的醫術，獲得許多病人及同仁的讚賞，尤其是精湛的微創手術，更是讓許多婦女同胞指名的原因。而李佩蓁醫師在臨床業務之餘，致力於創新研究，近年針對幹細胞應用於應力性尿失禁的課題，也有重大的突破，期望未來能為有應力性失禁困擾的姊妹們，帶來更適切的解決方案。

▲花蓮慈院急診部內科主任黃泰瑀醫師獲得第二十六屆優良醫師的肯定。

同樣畢業於慈濟大學的急診部內科主任黃泰瑀醫師，畢業後就投身急診醫學，在花東地區唯一的醫學中心，肩負起緊急醫療救護與花東地區後送醫院的責任，多次支援事故災難現場，提供最專業即時的醫療協助，並且在事件中協調各職類人員，包括護理、醫師、行政等，使急診部門運作更加順暢；透過臨床及教學方面雙軌並行，提升團隊的協同效應與效率。

▲花蓮慈院腎臟內科鄧子聰醫師獲得第二十六屆優良醫師的肯定。

除了花蓮在地培養的優良醫師，花蓮慈院這次獲得優良醫師表揚的醫師中，還包含了來自海外-澳門的腎臟內科鄧子聰醫師，來到台灣就讀醫學院後，認識了身為花蓮人的妻子，貼心的鄧子聰醫師就這樣陪著妻子回到家鄉，用專業守護妻子的親友與花東地區的鄉親，也因為腎臟疾病與生活習慣息息相關的特性，所以，除了臨床醫療之外，鄧子聰醫師常常參與衛教活動，分享最新的衛教知識，用醫療協助與生活習慣的改善，來守護花東鄉親的健康。

花蓮慈院院長林欣榮表示，這段時間交通問題一直困擾著花蓮，所以，特別能感受到證嚴上人創辦花蓮慈濟醫院的用意，感恩每位醫師願意留在花蓮，用醫療專業來守護生命守護健康守護愛，讓花蓮人不孤單，不用擔心生病了怎麼辦，在地就有專業先進的醫療團隊，能解決疾病困擾，有花蓮慈濟醫院會陪著大家一起健康到老。