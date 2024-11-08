戶外婚宴「蒼蠅飛滿桌」！發毛畫面曝　她怒控：小孩燒到40度

記者黃士原／台北報導

吃喜宴原本一件快樂的事，但有位民眾上周六參加弟弟的戶外婚禮，現場卻出現大量蒼蠅，爬滿桌面與食物，整個用餐感受非常的不好，兒子吃完後還高燒到40度，目前住院中。

劉小姐向《ETtoday新聞雲》投訴，上周六參加弟弟在黛安莊園舉辦的戶外婚宴，喜宴還沒有開始，就陸續出現蒼蠅，這輩子都沒看過這麼多的蒼蠅，覺得業者當下處理與反應並沒有很好，重點不是只有一隻，而是成千上萬隻，「有夠噁心、恐怖至極，請問蒼蠅停留在食物上誰敢吃？」

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▲有位民眾上周六參加弟弟的戶外婚禮，現場卻出現大量蒼蠅，爬滿桌面與食物。（圖／讀者提供）

劉小姐表示，婚宴採戶外自助餐，但食物完全沒有用蓋子蓋起來，也沒有用黏蒼蠅板，根本是邊吃飯邊趕蒼蠅了，不用1分鐘蒼蠅飛滿桌，整個用餐感受非常不好。她兒子當天吃了薯條雞翅，4日晚上高燒到40度，整個人意識不清，目前在醫院住院中，每天發燒、腹瀉，一直打抗生素、吃藥，醫生懷疑是沙門氏菌感染，但仍要等檢驗報告出來才能確定。

對此，黛安莊園表示，第一次遇到這樣大量蒼蠅來襲，對新人造成不便深感抱歉，當下馬上調度人員來驅趕蒼蠅，後續了解原因，發現是鄰居雞舍管理不當，以及颱風下雨過後，造成附近滋生害蟲，莊園與新人都是受害者。

黛安莊園指出，雞舍養殖業者已承諾維護好周圍的環境，並且自星期一（11/4）開始每天消毒，莊園目前也進行2次噴藥消毒，之後也會持續加強清消，讓新人與賓客不會再被蒼蠅害蟲影響。