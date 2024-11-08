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中捷砍人案！20歲嫌開庭喊：終究要回歸社會　盼外界客觀角度看待

▲▼中捷洪姓嫌犯被依殺人未遂起訴，今天首度開庭，洪嫌當庭向長髮哥鞠躬道歉。（圖／ETtoday資料照）

▲中捷洪姓嫌犯被依殺人未遂起訴。（圖／ETtoday資料照）

記者游瓊華、戴若涵／台中報導

台中捷運5月21日發生隨機砍人案！屏東20歲洪姓犯嫌持菜刀、2把水果刀猛砍乘客，造成2人受傷，被依殺人未遂罪起訴。台中地院8日下午開庭，洪男稱自己有在反省、改變，希望外界可以用客觀的角度看待他，自己終究要回歸社會。

據檢方調查，洪男因為家庭、求學因素，對社會產生不滿，4月間便預謀「藉由殺人讓全國民眾看到自己」，並選定在捷運車廂內犯案，而洪男本來預謀要在5月20日北上中捷殺人，但後來想到，5月21日便是台北捷運鄭捷殺人案發生10周年，在這個時間動手，更能加強社會大眾對他行兇行為及廢死議題的關注，他於案發前2天入住旅館，期間還用麥脆雞模擬殺人手感，5月21日實施殺人計畫。

▲中捷揮刀男穿病人服赤腳移送分局。（圖／記者許權毅攝，下同）

▲中捷揮刀男穿病人服赤腳移送分局。（資料圖／記者許權毅攝）

檢方指出，考量他犯罪日期、地點、工具、行兇路線的選擇，認為他是在思慮周詳、反覆考量利弊得失的情況下決定殺人，並沒有受到精神狀況影響，此案發生後造成社會大眾集體恐慌效應，對於當天在車廂內的乘客更是心理上揮之不去的陰影，遂依殺人未遂罪將他起訴，並建請法院從重量刑。

台中地院8日下午開庭，洪男在庭上稱，自己一直有在反省、有改變，希望外界可以用客觀的角度看待他，認為不是犯一次錯的人就要面對永不被原諒的眼光，自己「終究要回歸社會」。

▲中捷上揮刀砍人，20歲洪姓男子上救護車前痛哭喊「我還是不想死」。（圖／民眾提供，下同）

▲20歲洪姓男子案發後，痛哭上救護車喊「我還是不想死」。（圖／民眾提供）

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