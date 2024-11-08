人夫離婚2天火速娶女友　證人傻眼曝1事幫正宮抓外遇

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，她在丈夫阿榮（化名）的逼迫之下簽字離婚，沒想到離婚才2天丈夫就與女友登記結婚，事後大伯還跑來跟她說自己從未同意簽名擔任離婚證人，憤而決定對丈夫提告求償60萬元。基隆地院法官審理之後，判阿榮應賠償妻子10萬元較為適當。

▲阿榮離婚2天就再婚，結果反被妻子抓包外遇。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮在2021年間多次向妻子表示想要離婚，隔年3月便拿著離婚協議書找上門，當時離婚協議書上已經有2名證人簽名，其中1人是阿榮的哥哥（大伯）；妻子因受到逼迫而簽名，沒想到2天之後，阿榮就與女友辦理結婚登記。

阿榮的妻子控訴，事後大伯曾向她表明根本沒有同意擔任離婚證人，也沒有在離婚協議書上簽名，於是她先提告確認自己與阿榮的婚姻關係存在，再告阿榮與女友之間的婚姻無效，均獲得勝訴。

阿榮的妻子提到，丈夫在辦理離婚手續之前，曾傳送LINE訊息向其他人聲稱，「我禮拜五要跟你嫂嫂辦登記，這樣是要我怎樣」、「我先想辦法跟我女友還有她的家人說明狀況」，可見阿榮早就外遇了，憤而決定提告求償60萬元。

而阿榮經過法院合法通知並未到庭爭執，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

基隆地院法官認為，阿榮明知自己是有配偶之人，仍以「女友」這樣的親密稱謂稱呼第三者，顯然已經踰矩，也嚴重損害到妻子的配偶權，考量到雙方的身分、地位、資力等因素，最終判他應賠償妻子10萬元較為適當，全案仍可上訴。