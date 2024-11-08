　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫離婚2天火速娶女友　證人傻眼曝1事幫正宮抓外遇

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，她在丈夫阿榮（化名）的逼迫之下簽字離婚，沒想到離婚才2天丈夫就與女友登記結婚，事後大伯還跑來跟她說自己從未同意簽名擔任離婚證人，憤而決定對丈夫提告求償60萬元。基隆地院法官審理之後，判阿榮應賠償妻子10萬元較為適當。

▲▼結婚,婚禮,新人,新郎,新娘,新婚,白紗。（圖／CFP）

▲阿榮離婚2天就再婚，結果反被妻子抓包外遇。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮在2021年間多次向妻子表示想要離婚，隔年3月便拿著離婚協議書找上門，當時離婚協議書上已經有2名證人簽名，其中1人是阿榮的哥哥（大伯）；妻子因受到逼迫而簽名，沒想到2天之後，阿榮就與女友辦理結婚登記。

阿榮的妻子控訴，事後大伯曾向她表明根本沒有同意擔任離婚證人，也沒有在離婚協議書上簽名，於是她先提告確認自己與阿榮的婚姻關係存在，再告阿榮與女友之間的婚姻無效，均獲得勝訴。

阿榮的妻子提到，丈夫在辦理離婚手續之前，曾傳送LINE訊息向其他人聲稱，「我禮拜五要跟你嫂嫂辦登記，這樣是要我怎樣」、「我先想辦法跟我女友還有她的家人說明狀況」，可見阿榮早就外遇了，憤而決定提告求償60萬元。

而阿榮經過法院合法通知並未到庭爭執，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

基隆地院法官認為，阿榮明知自己是有配偶之人，仍以「女友」這樣的親密稱謂稱呼第三者，顯然已經踰矩，也嚴重損害到妻子的配偶權，考量到雙方的身分、地位、資力等因素，最終判他應賠償妻子10萬元較為適當，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台南20歲女大生校內墜樓！　搶救無效亡
汪小菲帶妻現身台北！　傳肚皮有喜…夫妻首回應
普丁控台灣「學烏克蘭」挑起危機！　支持兩岸統一
快訊／台積電漲20元至1085！　台股開盤大漲
大谷翔平夫妻同框打籃球！　真美子技驚全場
快訊／國1「大貨車追撞4車」　1車翻覆起火回堵5km
葛斯齊爆「帶美女見蔡英文」喊我想要　王定宇63字反擊了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義詐團車手取款被抓！逃逸自撞圍牆畫面曝　警擁上壓制逮捕

快訊／台南某科大「20歲女大生」校內墜樓！　搶救無效亡

快訊／國1北向泰山段「大貨車追撞4車」　1車翻覆起火回堵5km

人夫結婚沒登記「12年後再娶1個」　瞞妻9年才露餡

人夫離婚2天火速娶女友　證人傻眼曝1事幫正宮抓外遇

高雄富二代、庭長之子「吸毒雜交」　聯組詐團3個月騙4億

國1彰化段小貨車「燒成火球」　2人跳車逃命！濃煙直竄天際

台灣淪「詐騙天堂」吸各國車手來就業！馬國：4月內已71人在台落網

高雄晚間車禍！81歲男連撞2車「整車翻覆」　女騎士無辜遭撞

逼車男假冒「國安局人員」耍官威　騎士錄影打臉三寶謊言

HowHow穿上NB Fresh Foam X 1080v14，迎戰紐約馬拉松！

超正英文老師跳三振舞！細白雙腿搭短裙　4hrs破10萬觀看狂喊香

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權

飛機引擎突噴火乘客怕爆　驚慌自己開門「跳機逃生」

老師上課遲到誠摯道歉！　學生笑「責任政治」請下台

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

《換乘2》海恩「適合當老婆」：常被這樣說　趙小僑請她吃豬肝「好吃到鼓掌」

高雄惡火監視器

楊貴媚再搭喜翔演夫妻：隔壁鄰居XD　他「誤碰屁股」還拍到骨裂

嘉義詐團車手取款被抓！逃逸自撞圍牆畫面曝　警擁上壓制逮捕

快訊／台南某科大「20歲女大生」校內墜樓！　搶救無效亡

快訊／國1北向泰山段「大貨車追撞4車」　1車翻覆起火回堵5km

人夫結婚沒登記「12年後再娶1個」　瞞妻9年才露餡

人夫離婚2天火速娶女友　證人傻眼曝1事幫正宮抓外遇

高雄富二代、庭長之子「吸毒雜交」　聯組詐團3個月騙4億

國1彰化段小貨車「燒成火球」　2人跳車逃命！濃煙直竄天際

台灣淪「詐騙天堂」吸各國車手來就業！馬國：4月內已71人在台落網

高雄晚間車禍！81歲男連撞2車「整車翻覆」　女騎士無辜遭撞

逼車男假冒「國安局人員」耍官威　騎士錄影打臉三寶謊言

克蕭完成手術　「全力復健」誓言明年重返賽場

嘉義詐團車手取款被抓！逃逸自撞圍牆畫面曝　警擁上壓制逮捕

快訊／台南某科大「20歲女大生」校內墜樓！　搶救無效亡

屏東南榮國際教育結碩果！丘麗英翻轉偏鄉教育　赴印度領金質獎

一年只有一次「冷杉香」！史上最可愛Diptyque換羊毛氈標誌超療癒

家登系統升級遞延出貨　10月營收3.89億元、月減35.9%

保瑞10月營收20.89億元、年增85.94%　連7個月創新高

汪小菲帶妻現身台北看中醫！　老婆狂傳肚皮有喜…夫妻首度回應

藍委陳永康膝蓋韌帶撕裂仍不適　一早黨團大會臨時告假

台鐵R200型「新柴電機車頻傳熄火」　本周啟動全面特檢

7隻哈士奇擠爆門口迎接媽　海嘯式淹沒！她差點被脫褲

社會熱門新聞

開價206萬元約性交易　他做完就跑GG了

即／美兒少猥褻犯落腳找到了　將遣返出境

富二代、庭長之子「吸毒雜交」　組詐團3個月騙4億

綠鬣蜥重複申報詐補助款！紅豆田被剃光頭慘況曝

布丁三姊弟崩壞！　親戚房東：愛心布丁也是騙的

刺穿子宮害失血亡　美女醫賠千萬獲緩刑5年

桃園社區樓梯間起火　唯一逃生口被堵住戶嚇壞

即／北市20多歲女「東區某大樓」墜落　送醫急救亡

逼車男假冒「國安局人員」耍官威　騎士錄影打臉

國一女生被改名OO壞　父母嗆 ：讓她揹壞名長大

董座花千萬養小三　生2孩竟不是他的

快訊／國1北「大貨車追撞4車」　1車翻覆起火

台南南區新都路雜貨店利剪殺人試膽男子判8年6月

騎士遇行車糾紛！　竟遇叼菸男秀「國安調查證」耍官威

更多熱門

相關新聞

人夫外遇掰生理需求旺盛　下場曝光

人夫外遇掰生理需求旺盛　下場曝光

人夫阿志（化名）被妻子指控，與女子小鳳（化名）發生婚外情，他不僅向友人透露自己「生理需求旺盛」，也向妻子坦承「我不忠於我們的婚姻」。基隆地院法官日前審理此案，最終僅判阿志應賠償妻子20萬元較為適當。

役男躲當兵「赴泰做工」　下場慘了

役男躲當兵「赴泰做工」　下場慘了

好貴！女賊偷一串衛生紙代價18萬元

好貴！女賊偷一串衛生紙代價18萬元

「被附身要燒金紙祭改」　他下場慘了

「被附身要燒金紙祭改」　他下場慘了

被要求降低音量　男想打護理師下場曝

被要求降低音量　男想打護理師下場曝

關鍵字：

基隆地院

讀者迴響

熱門新聞

台灣15億大廠總裁辭世！享壽70歲

大陸國腳遭爆「玩母女丼」！正妹氣炸全說了

黃曉明傳驚覺被騙想分手「被要12億分手費」

慎入！2歲半童發燒送醫竟取出「上百條蛔蟲」

肝癌沒治療！她吃1食物7個月「腫瘤消失了」

校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

公文指柯文哲收賄1500萬！馬郁雯：公道會來

快訊／銀杏升格為強颱！最新路徑曝　雨彈今晚開轟北東

床底發臭長蟲「邋遢姪女嫁了」還生孩！天使婆婆怒了

開價206萬元約性交易　他做完就跑GG了

川普當選　馬斯克「跨性別女兒」宣布離美

日小學生空手道比賽無恥偷襲！　男童趁暫停「直踹選手後腦杓」

表面看不出「難搞星座」Top 3

川普當選成台灣惡夢？　小笠原6點分析：局勢恐將有利於中國

高雄名店開幕8個月「突宣布熄燈」　業者無奈吐原因

更多

最夯影音

更多

HowHow穿上NB Fresh Foam X 1080v14，迎戰紐約馬拉松！

超正英文老師跳三振舞！細白雙腿搭短裙　4hrs破10萬觀看狂喊香

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權

飛機引擎突噴火乘客怕爆　驚慌自己開門「跳機逃生」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面