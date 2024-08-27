女賊偷一串衛生紙代價18萬元　冤喊「幫忙除掉一些靈體」

記者黃翊婷／綜合報導

婦人阿鳳（化名）去年12月間潛入某社區的地下停車場，偷走一串衛生紙和一副眼鏡；隔日管委會發現監視器支架損壞，調閱監視器畫面檢查才發現東西失竊，趕忙報警。阿鳳到案之後矢口否認犯案，堅稱自己只是回去拿工具，但並未獲得基隆地院法官採信，日前被依侵入住宅竊盜罪判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

▲阿鳳偷走一串衛生紙和一副眼鏡，要罰18萬元才能免關。（示意圖／記者鄺郁庭攝，與本案無關。）

判決書中記載，阿鳳去年12月某日晚間8時許潛入某社區的地下停車場，她先是將管委會設置的監視器鏡頭支架彎折，導致支架斷裂、鏡頭朝向地面，接著徒手竊取住戶放在停車位的雜物，包含一串衛生紙和一副眼鏡。

社區管委會人員證稱，該停車場是封閉式的，有鐵門關起來，事發第二天一早發現監視器支架損壞，隨即聯絡業者到場檢查，確認是被折斷的，接著調閱監視器畫面查看，就看到阿鳳曾出手調整監視器，支架隨即往下垂，還拍到她離開時手上提著一串衛生紙。

阿鳳則辯稱，自己雖然不是該社區的住戶，但之前在那附近工作，她是去拿回自己的工具，沒有做其他事情，「我是無罪清白的，我是很善良溫和的人，我只是幫助人民百姓大家平安解脫，除掉一些靈體，我是無罪、清白的。」

不過，基隆地院法官認為，阿鳳並非社區住戶，卻擅自進入封閉式地下停車場，還在裡面逗留長達41分鐘，如果只是單純回去拿取物品，顯然耗費太多時間，況且她離開時手上提著的是一串衛生紙，並非什麼「工具」，最終不採信她的說詞，並依侵入住宅竊盜罪判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。