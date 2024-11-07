路上驚見「移動水泥房」露營貨車　超載恐成斷頭車

▲ 有網友在路上直擊小貨車載著水泥屋相當危險。（圖／翻攝自爆料公社）

圖文／CTWANT

台灣近年來盛行露營，帶動露營配件市場商機，不過近日有網友在路上發現，一台貨車居然載著一個水泥屋，有鐵皮屋頂、屋簷、窗戶，還停放了一台機車，堪稱設備齊全，不過貨車僅以幾條麻繩固定，引發擔心會不會這台承載式露營貨車太危險。

這名網友在爆料公社發文表示，在路上意外發現有人將小貨車改裝成「露營車」，不過仔細一瞧，後方載著疑似是用水泥做的矮房，不僅有門，甚至有窗戶，且只用了幾條繩子綁住，後車斗升降尾門甚至沒關放平，上面還擺一台機車，這台獨特的水泥屋貨車就這樣在路上趴趴走，讓原PO驚嚇表示，「為什麼還能在路上行駛」。

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這位網友的貼文壹曝光立刻引發熱議，「有夠大膽油壓後斗板不收敢上路」、「太扯了，已經嚴重超重了吧」、「復古的露營車，車後斗綁紅布不是很正常嗎？」、「經濟實惠的休旅車，連機車都有」，若是移動貨櫃屋，還在可接受範圍，但是水泥房在路上趴趴走，這麼重的水泥房擺在5噸小貨車上，加上僅用幾條麻繩固定，不免讓人擔憂會不會在路上突然變成「斷尾車」？

對此，《三立新聞網》引述了貨車出租業者說法，「車頭跟車頭的銜接是用鐵去做焊燒、做結合，如果重物是這麼重的話，他不適合這樣」，包括貨櫃屋業者也認為，「我們（貨櫃屋）不會超寬或超高，也不會凸出來，會有個雨遮，高速公路它的限高是4米3左右，加上去你不能撞到隧道」。

貨櫃車業者見到這水泥房車上路也相當意外，針對這樣的情況，交通警察大隊執法組分隊長謝哲瑋表示，「裝載貨物超過規定之長度、寬度、高度，處汽車所有人新臺幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，超重處新臺幣1萬元以上罰鍰」，只能說這款水泥房貨車行駛在道路上，安全性已經成了很大的隱憂。

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