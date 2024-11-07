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快訊／朝野黨團、行政院達共識　總預算案明將付委

▲行政院長卓榮泰邀朝野協商總預算案，會後達成共識簽字。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰邀朝野協商總預算案，會後達成共識簽字。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

114年度中央政府總預算持續卡關，行政院長卓榮泰今（7日）下午2點邀朝野黨團到行政院溝通總預算案。會議時間超過表訂的1個半小時，會後國民黨、民眾黨團代表一起出面受訪，國民黨團總召傅崐萁說，會中達成正式決議，立法院朝野黨團、卓榮泰都簽字做成決議，明天將支持總預算案付委。民眾黨團部分，則表示要回黨團討論。

▲▼總預算達成協議。（圖／記者皮心瑀翻攝）

▲總預算達成協議。（圖／記者皮心瑀翻攝）

傅崐萁說，經由大家開誠布公討論，顧及立法院該有的尊嚴以及全民的期待，今天的三個案子經過朝野一致討論後，已經達成相關決議。第一，對於禁伐補償每公頃6萬，行政院同意在明年追加預算的時候編列完成，以後逐年都在年度預算中直接編列，依照立法院通過的法律案執行。至於健保點值部分，達成明年6月30日給付0.95的共識。

傅崐萁說，在公糧收購部分，因為農業部長非常不負責，對於整個事件到現在沒有提出任何方案，且不斷扣在野黨帽子說要91億，完全是胡扯，他今天非常生氣，鄭重警告陳駿季是不適任的農業部長，要他把確切事情跟行政院反映。

傅崐萁指出，院長也希望能了解真實情況，在12月31日前，提出一個完整的方案，並符合立法院今年7月所做出的「每公斤增加5塊錢」的主決議。

▲國民黨團傅崐萁、林思銘、王鴻薇赴行政院協商總預算後離開。（圖／記者林敬旻攝）

▲卓榮泰邀朝野協商總預算案，會後柯建銘與傅崐萁握手達成共識。（圖／記者林敬旻攝）

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