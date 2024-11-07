桃園社區樓梯間暗夜起火！唯一逃生口被堵住戶嚇壞　質疑遭縱火

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區延平路某社區5日深夜發生火警，由於起火處在1樓樓梯間，且是社區大樓唯一出入口，還好火勢迅速被消防人員撲滅，但現場停放電動機車被燒毀，住戶質疑是社區某人縱火；平鎮警分局指出，警方曾找到該名男子到案說明，但根據消防局鑑識人員調查，其身上並未發現燒燙傷與汽油味等縱火跡證，真正起火原因仍待調查釐清。

▲桃園市平鎮區延平路某社區樓梯間於5日深夜發生火警，消防人員迅速撲滅火勢，消防人員在現場搜查可疑跡證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市平鎮區延平路某社區於5日深夜11時42分突然發生火警，住戶察覺後立即打電話向119求助處理，消防人員迅速抵達並撲滅火勢，所幸並未波及住戶，未造成人員受傷受困，但1樓樓梯起火處停放電動機車被燒毀，案發後，消防人員到場調查採證。

有住戶匿名在臉書上PO文指稱，火警案經消防局火調科現場勘查，初步研判起火點為一樓樓梯間，但我們應該都知道是誰，但沒有辦法抓他，之前曾在家裡捶打瓦斯、發出巨大聲響，刻意騷擾鄰居，整棟住戶都被其騷擾過，住戶雖曾報警，但因為沒有實質傷人證據，警察只能勸導。

▲桃園市平鎮區延平路某社區樓梯間於5日深夜發生火警，消防人員迅速撲滅火勢，現場停放電動機車被燒毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

PO文者還指出，經過這起火警之後，住戶質疑這人已經徹底發瘋，在1樓唯一出入口放火，因為發現的早，所以沒有人傷亡，但房子全部變成像個鬼屋一樣很陰暗很黑。成天活在恐懼中，沒有人跟他當面對質，是因為害怕他會做出無法讓人預測的事。

平鎮警方表示，這起火警原因仍待調查，警方將積極訪查該棟大樓住戶，以盡速釐清案情。此外，案內遭陳指之男子，經警方帶回調查，該名男子身上並未發現有燒燙傷、汽油味等縱火跡證，真正起火原因仍待調查釐清。