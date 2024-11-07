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「小鋼炮」銀杏超清晰颱風眼曝！還帶1個小跟班　5地區防大雨

▲▼ 。（圖／）

▲銀杏颱風眼高清照曝光。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

圖文／CTWANT

今（7日）白天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、台灣東北部及東部地區有局部短暫雨，北部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。而氣象粉專於今日凌晨發文指出，銀杏颱風已經抵達呂宋島東北方，颱風眼清晰可見「屬小鋼炮型的」。

氣象署預報，今日持續受東北季風影響，桃園以北及宜蘭、花蓮有局部短暫雨，新竹、苗栗及台東也有零星降雨，其他地區及澎金馬則為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨，晚上之後颱風外圍雲系移入，迎風面北部及東半部降雨增多，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區容易出現局部大雨，東北部地區更有局部豪雨發生的機率，中南部山區降雨機率也會提高一些；清晨會比今天再涼一些，各地低溫約18至21度，白天和今天類似，北部、東半部及澎湖、金門、馬祖高溫約22至25度，整天偏涼，中南部可來到28至30度，日夜溫差大。

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氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》於今日凌晨發文指出，銀杏颱風已經抵達呂宋島東北方，進入巔峰狀態，颱風眼清晰可見，核心不大，算是小鋼炮型的，今天會穿越呂宋島北方近岸，明（8日）進入南海，繼續西進；因為颱風環流偏小，東北季風偏強，共伴效應發生的位置會發生在日本琉球群島南側，離台灣尚遠，基隆北海岸、宜蘭、花蓮雖然也會下大雨，但這算是東北季風加上颱風外圍水氣的地形性降雨，其他地區則以陣陣強風為主，影響不大。

氣象專家林得恩表示，銀杏還帶著一個小跟班。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

▲氣象專家林得恩表示，銀杏還帶著一個小跟班。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

氣象專家林得恩則在粉專《林老師氣象站》表示，銀杏還帶著一個小跟班，銀杏颱風循駛流場導引，繼續往西北西轉偏西方向緩慢移動，將通過呂宋島北部近海，隨後進入南海；由於暴風圈偏小（180公里），預期的共伴效應並不顯著，今、明2日受東北季風及銀杏外圍環流雙重影響，迎風面的北部及宜花地區會有大雨到豪雨等級的降雨，尤其是宜花地區。

林得恩指出，根據今晨最新歐洲ECMWF數值模式顯示，銀杏過後，還帶著一個小跟班，這個新生的熱帶擾動強度發展相當有限，目前評估將暫以熱帶性低氣壓為主，預估11日，接近菲島北部或近海，12日就會通過，隨後也是進入南海，而台灣12日、13日東半部的下雨，都跟這個小跟班有關。

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