馬祖大橋難度高「委託國外評估」　交長：搭配南竿機場拆除更活化

▲交通部長陳世凱（左一）考察馬祖地區建設，並與連江縣政府進行交通觀光座談。（圖／交通部提供）

記者蔡亞樺／台北報導

連江縣政府委託公路局代辦的馬祖大橋已完成綜合規劃與環評，公路局今指出，大橋海事工程困難度高，國發會現正委託國外顧問公司再詳細評估其工程可行性、經費合理性等。陳世凱說，大橋未來完成後，可以陸運方式連結南、北竿，交通運輸更有效率，屆時如南竿機場配合拆除，讓土地作更活化運用。

立法院交通委員會今日考察馬祖地區交通及觀光建設，上午先赴馬祖大橋預定地勘查，公路局指出，綜合規劃報告依行政院相關意見修正完成，另本大橋海事工程困難度高，國發會現正委託國外顧問公司再詳細評估其工程可行性、經費合理性等。

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陳世凱說，馬祖大橋未來完成後，可以陸運方式連結南、北竿，交通運輸更有效率，屆時如南竿機場配合拆除，可讓土地作更活化的運用，後續國發會評估結果定案後，交通部及公路局將積極協助縣府辦理綜合規劃檢討修正相關事宜。

▲交通部長陳世凱與立法院交通委員會勘查馬祖大橋預定地。（圖／交通部提供）

接續進行連江縣座談會，縣府針對交通、觀光提出各項提案，陳世凱指示，馬祖淡季振興旅遊獎勵將由觀光署予以協助。陸運部分，縣府爭取補助南竿鄉清水村停車場，儘速將計畫提報公路局進行審議，以利納入「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」審核補助。

海運部分，縣府提案補助新建客貨船加強疏運、補貼連江縣海運補貼1.1億元事項，陳世凱指出，海運在馬祖地區聯外交通扮演重要角色，請航港局協助縣府進行新建客貨船可行性評估作業及審查，也請縣府參考航港局建議尋求改善作法。

空運部分，縣府提出南竿-高雄航線包機轉為定期航班，中油於南北竿設置航空加油營運站點等訴求，陳世凱表示，請民航局持續觀察包機成效，並邀集縣府、中油公司、觀光署及航空公司等單位評估前述包機轉為定期航班議題，以及就航空加油設施需求予以協處。

下午陳世凱參加高雄-馬祖航線包機首航儀式，他指出，已要求觀光署、民航局持續觀察包機成效，結合公、私部門妥為規劃包裝旅客遊程，吸引旅客前往，促使觀光業者與民航業者共同合作逐步開發市場，並永續經營。