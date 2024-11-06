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【瑪法達星座運勢】水瓶座　11.06~11.12

圖文／鏡週刊

風停雨歇，勉力達標。心繫工作進度與成效的這段期間，不利變數驟減，可惜權衡最新情勢，卻也並無值得期待之處，一切還得靠自己，沒有僥倖空間。事業經營權力與責任等重，得付出相對代價換來。所幸近期可望取得某權威高層支持，順利化解僵局，最終以喜劇收場。溝通的同理心與委婉度有進步空間。財運持平。愛情是一種承擔的重量。

世局大變　秩序改寫

秋去冬來，美國大選揭曉，年底雙十一購物節登場的本週，除了一級星兆正負相抵，最重要的星象事件是，11月11日購物節當日的金星進駐魔羯座與金星吉兆。將為這個立冬時節的天蠍座之月，捎來季節轉變與國際秩序改寫的新紀元。戰爭凶險沖淡，和平尚未在望。

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四大星象事件有：

11月09日：「金星╱海王星角衝」（信心脆弱）
11月11日：「金星╱冥王星六合」（情深意濃）；金星進駐魔羯座（經濟回穩）
11月12日：「水星╱土星角衝」（超額負重）

本週進入「天蠍月」中段，兩大星象主軸為：忽暗忽明的「金星效應」，與負向的「水星效應」。兩者都是規模較小，影響時程也較短的短暫衝擊。對應現實秩序，是無常多變與事與願違的懊惱。

值得提醒的是，今年最後一場「水逆」將在兩週之後的11月25日上場。重大決策、談判協議、行程安排或合作計畫，最好在這兩週盡快定案，以便避開年底結案與「水逆」雙重壓力，預留修正空間。

財經方面，金星在射手與魔羯座間交替，財星正反訊號交織的本週，射手座經濟主題的股市擴張、國際主義、貿易協商與外交會議等熱度將告一段落。緊接而來的魔羯座經濟調性，將回歸審慎理性，由熱轉溫。投資人宜密切注意趨勢變化。

就個別星座而言，逐步淡出「天蠍月」最強雷區的本週，大災不見，小災難免。少憂少災的順遂星竟成稀有族類。運勢第一落在「本月之星」天蠍座。正值個人年度氣場最強，且得吉星金星助力的他們，立馬變身享有天時地利人和的春風得意人，情感、投資與創作成績閃閃發亮。

好運次佳是金牛座。冥王星與命星相濟，且正值年度合作夥伴面臨定約、續約關卡之際，合作協定、談判交涉或法律攻防，經由一番艱難對話，可望平和落幕，生涯挑戰後即將迎來春天；運勢第三當屬天秤座。運勢先苦後甘，挫折之後，會另有獎賞安慰。財氣沖天，中獎發財運大增。拿得起，也放得下。

本週逐漸脫離上週最強天蠍月風暴，災情雖不如上週嚴重，但仍有不少天選之星遭遇非常際遇，小有內傷。榜上有名的是：雙子、處女與雙魚座。

星座排行

  1. 天蠍座：得天獨厚、風生水起、彈無虛發 （氣場最旺）
  2. 金牛座：天賜良機、柳暗花明、合作無間 （助力最多）
  3. 天秤座：理財有方、點石成金、不虛此行 （財運最佳）
  4. 巨蟹座：滿室生輝、豔冠群芳、佳作出爐 （風光最多）
  • 愛情運：★★★☆☆　
  • 金錢運：★★★☆☆　
  • 事業運：★★★☆☆
  • （★★★★★為滿分）


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