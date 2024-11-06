抗議火葬場！彰化近千人包圍縣議會　王惠美：堅持做對的事

▲火葬場設立，縣長王惠美說秉持做對的事。（圖／翻攝自彰化縣議會直播）

記者唐詠絮／彰化報導

二林四鄉鎮是彰化縣農漁業重鎮，彰化縣府選定將於芳苑公墓旁9公頃土地設火葬場，引發鄰近鎮民不滿，認為燃燒的戴奧辛將嚴重空污，恐將帶來農漁業浩劫。今(6日)縣議會總質詢，縣府對此提出說明，場外聚集近千人在縣議會及縣府前要求立即撤案，縣長王惠美強調，還是會秉持做對的事，做應該的事，對彰化縣未來有利的事情。

▲反火葬場設立，自救會到議會抗議。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

彰化縣是全台唯一沒有火葬場縣市，遺體火化要到鄰近的南投、雲林及台中等縣市，相當不便，要蓋火葬場喊了20多年，最終以抗爭收場，如今火葬場選址再爆發爭議，引發二林鎮民不滿，今天鎮長蔡詩傑與民眾站在一起，反對在芳苑原址設立火葬場。

▲反火葬場設立，二林鎮長蔡詩傑與民眾站在一起。

今天的抗議聚集了18輛遊覽車、自發性開車到場的自救會民眾，約有近千人參加，反對旗幟旗海飄揚，瑪喜樂社福基金會執行長也到場參加，要求縣府能撤案，議會由議長謝典林代表接受陳情書、縣府則由民政處副處長代表接受，原先傳出要抬棺抗議的橋段暫緩實行，抗議過雖然群情激憤，但過程尚平和理性。

民政處表示，生命園區是城市不可或缺的公共設施，彰化縣每年有萬名往生者有火化需求，然而本縣卻一直未能成功設置，縣府秉持負責任的態度，希望彰化能打造出一座全台最先進、現代、完善的火化設施，並強化周邊設施，使縣民治喪過程能夠更有品質。

▲二林地區五名議員力挺民眾。

縣府以殯葬一元化為目標，篩選本縣殯葬用地，審酌各項條件，最後透過「區域環境、基地條件、開發規模、地方民意」4大因子綜合評分，選定芳苑鄉草湖南段228-2地號土地，本府理解自救會的相關訴求，近期也將辦理相關說明會，屆時將針對各方提出之疑慮，充分說明及溝通。縣長王惠美在議會接受議員涂淑媚質詢時強調，還是會秉持做對的事，做應該的事，對彰化縣未來有利的事情。