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從競賽到實習的跨域先鋒！世新大學觀光系勇奪高中生最愛第一名

圖一：世新觀光系學生擔任國際觀光大使接待日本高中訪問團。（圖／世新大學提供）

▲ 世新觀光系學生擔任國際觀光大使接待日本高中訪問團。（圖／世新大學提供）

台北訊

年終將至，各類型年度排行榜陸續出爐，升學輔導平台《大學問》網站4日公布「高中生最愛2024大學問熱門學類排行榜之觀光休閒學類」前20名學校科系，世新大學觀光學系拔得頭籌，獲得高中生最愛的熱門學系第一名！再次彰顯世新觀光系在國際觀光教育領域的卓越成就與辦學成效。

圖二：世新大學觀光學系獲得觀光休閒學類高中生最愛學系第一名。（圖／取自大學問instagram）

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▲ 世新大學觀光學系獲得觀光休閒學類高中生最愛學系第一名。（圖／取自大學問instagram）

人氣最高的世新大學觀光學系，設立以來培育眾多優秀觀光產業管理人才，並多次榮獲《遠見雜誌》調查的「九大學科領域畢業生企業評價」前5名。《大學問》此次統計站內3934萬筆使用數據（2024/1/3～2024/9/10），分析出高中生最愛的熱門學系，也為高中生選填志願、大考前系，提早擇定目標，心無旁鶩，專注把握未來方向。

世新觀光系培育人才不僅進入企業服務擁有好表現，學生在校期間也常年參與各項競賽與國內外實習活動，今年10月至11月間，觀光系便甄選了54名學生參與「國際觀光大使」計劃，接待來自日本愛知、靜岡與奈良縣的約300名高中生訪問團。學生們透過文化導覽服務，涵蓋台北的歷史古蹟、現代景點及地方文化體驗，展現跨文化溝通與接待能力，以數位傳播貫穿觀光學門，成功凸顯跨領域專業力。

圖三：世新觀光系優秀系友美國運通旅遊暨生活休閒服務部副總裁吳伯良發表新書，分享服務哲學。（圖／世新大學提供）

▲ 世新觀光系優秀系友美國運通旅遊暨生活休閒服務部副總裁吳伯良（圖左）發表新書，分享服務哲學。

活用觀光力的專業表現，讓世新觀光系學生備受國內外企業青睞，他們也樂於向同儕分享學習經驗。在本年度的「學海築夢」海外實習成果發表會上，學生們發表了前往帛琉老爺酒店、美國紐澤西州愛迪生皇冠假日酒店，以及日本最大連鎖旅店集團APA在美合開飯店的服務歷練與國際視野。

競賽表現方面，世新觀光系學生的創新作品，在競爭激烈的2023年新北市「愛連網GIS創意活用競賽」中勇奪全國冠軍，以及2023年第28屆「大專校院資訊應用服務創新競賽」獲得【教育開放資料組】佳作。學生們結合課程所學，創新應用政府開放圖資，設計出民宿經營方案，或建立水域安全觀念，獲得各界評審一致肯定，展現觀光系學生的跨領域學習成果及數據智能應用能力。

圖四：世新觀光系學生積極參與國際觀光大使活動。（圖／世新大學提供）

▲ 世新觀光系學生積極參與國際觀光大使活動。（圖／世新大學提供）

校內表現同樣不容小覷，觀光系學生近兩年在世新管理學院舉辦的AI數據分析師競賽中，皆在超過50組參賽者中脫穎而出，榮獲第一、二名！學生們使用行動貝果的Decanter AI引擎進行數據分析，不僅靈活應用AI技術，更突顯觀光系課程在科技應用上的強勁實力。

世新大學管理學院院長江岷欽指出，世新觀光系的課程設計緊扣AI科技、數位行銷傳播與創新創業，碩士與碩專班的課程相結合，讓學生具備跨學科與產學接軌的專業能力，再藉由多元學習與國際交流等機會，奠定學生成功職涯的堅實基礎。畢業校友亦在業界扮演重要角色，諸如台北市旅遊公會理事長、品保協會副理事長、新板希爾頓飯店總經理、美國運通台灣區副總裁等皆畢業於世新大學觀光學系，為觀光產業培育出眾多頂尖管理菁英。

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