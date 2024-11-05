從競賽到實習的跨域先鋒！世新大學觀光系勇奪高中生最愛第一名

▲ 世新觀光系學生擔任國際觀光大使接待日本高中訪問團。（圖／世新大學提供）

台北訊

年終將至，各類型年度排行榜陸續出爐，升學輔導平台《大學問》網站4日公布「高中生最愛2024大學問熱門學類排行榜之觀光休閒學類」前20名學校科系，世新大學觀光學系拔得頭籌，獲得高中生最愛的熱門學系第一名！再次彰顯世新觀光系在國際觀光教育領域的卓越成就與辦學成效。

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▲ 世新大學觀光學系獲得觀光休閒學類高中生最愛學系第一名。（圖／取自大學問instagram）

人氣最高的世新大學觀光學系，設立以來培育眾多優秀觀光產業管理人才，並多次榮獲《遠見雜誌》調查的「九大學科領域畢業生企業評價」前5名。《大學問》此次統計站內3934萬筆使用數據（2024/1/3～2024/9/10），分析出高中生最愛的熱門學系，也為高中生選填志願、大考前系，提早擇定目標，心無旁鶩，專注把握未來方向。

世新觀光系培育人才不僅進入企業服務擁有好表現，學生在校期間也常年參與各項競賽與國內外實習活動，今年10月至11月間，觀光系便甄選了54名學生參與「國際觀光大使」計劃，接待來自日本愛知、靜岡與奈良縣的約300名高中生訪問團。學生們透過文化導覽服務，涵蓋台北的歷史古蹟、現代景點及地方文化體驗，展現跨文化溝通與接待能力，以數位傳播貫穿觀光學門，成功凸顯跨領域專業力。

▲ 世新觀光系優秀系友美國運通旅遊暨生活休閒服務部副總裁吳伯良（圖左）發表新書，分享服務哲學。

活用觀光力的專業表現，讓世新觀光系學生備受國內外企業青睞，他們也樂於向同儕分享學習經驗。在本年度的「學海築夢」海外實習成果發表會上，學生們發表了前往帛琉老爺酒店、美國紐澤西州愛迪生皇冠假日酒店，以及日本最大連鎖旅店集團APA在美合開飯店的服務歷練與國際視野。

競賽表現方面，世新觀光系學生的創新作品，在競爭激烈的2023年新北市「愛連網GIS創意活用競賽」中勇奪全國冠軍，以及2023年第28屆「大專校院資訊應用服務創新競賽」獲得【教育開放資料組】佳作。學生們結合課程所學，創新應用政府開放圖資，設計出民宿經營方案，或建立水域安全觀念，獲得各界評審一致肯定，展現觀光系學生的跨領域學習成果及數據智能應用能力。

▲ 世新觀光系學生積極參與國際觀光大使活動。（圖／世新大學提供）

校內表現同樣不容小覷，觀光系學生近兩年在世新管理學院舉辦的AI數據分析師競賽中，皆在超過50組參賽者中脫穎而出，榮獲第一、二名！學生們使用行動貝果的Decanter AI引擎進行數據分析，不僅靈活應用AI技術，更突顯觀光系課程在科技應用上的強勁實力。

世新大學管理學院院長江岷欽指出，世新觀光系的課程設計緊扣AI科技、數位行銷傳播與創新創業，碩士與碩專班的課程相結合，讓學生具備跨學科與產學接軌的專業能力，再藉由多元學習與國際交流等機會，奠定學生成功職涯的堅實基礎。畢業校友亦在業界扮演重要角色，諸如台北市旅遊公會理事長、品保協會副理事長、新板希爾頓飯店總經理、美國運通台灣區副總裁等皆畢業於世新大學觀光學系，為觀光產業培育出眾多頂尖管理菁英。