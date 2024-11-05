轟川普大腦退化！裴洛西毒舌「他撐不過4年任期」　最壞結果曝

▲裴洛西（右）抨擊川普（左）認知退化，不再適合當總統。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）4日批評川普在集會上暗示「不介意媒體被槍殺」的言論，認為這顯示其大腦正在迅速退化、認知衰退，不足以支撐4年的總統任期。

據《國會山莊報》報導，裴洛西3日接受MSNBC《珍莎琪內幕》（Inside with Jen Psaki）節目採訪時，談及川普在最後周末的競選集會上，聲稱自己「不介意媒體被槍殺」的言論，並將這一句話與川普過去談到「電刑」或「被鯊魚吃掉」等言論相提並論，認為這些言行表明川普已不適合再度擔任總統。

裴洛西指出，這些言論不僅顯示川普的健康狀況，也反映了媒體作為美國自由守護者的作用被削弱，「我認為那些考慮投給他的人必須意識到，川普的大腦正在迅速退化，他的健康可能不足以支撐4年的總統任期，因此川普一旦當選，實際權力就會被交給他的副手范斯（JD Vance），而這對我們的國家來說將是一件可怕的事。」

在此前的集會上，川普指向自己身邊的防護裝置，對觀眾開玩笑說，「我這裡有這片玻璃，但事實上，我們這裡真的只有假新聞（fake news），對吧？如果有人要打到我，必須先穿過假新聞。」這段話暗示，槍手若要擊斃他，必須先射穿現場媒體，「這我倒不怎麼介意，我不介意。」他的競選團隊隨後澄清，川普只是提及自己曾遭遇暗殺企圖，並未針對媒體，還強調川普也十分關心媒體的安全。