10月手機降價Top 15出爐！iPhone16、三星Fold系列都上榜

記者蘇晟彥／綜合報導

雙11購物節即將到來，各大手機品牌紛紛祭出降價優惠，展開激烈的價格戰。根據傑昇通信最新公布的10月降價手機排行，本月進榜單機降幅在3%~18%不等，整體總降幅範圍則在3%~24%之間；值得關注的是，開賣一月有餘的iPhone 16系列霸榜七席，且出現破千元的降價。其中，realme 13 Pro+更以超過三千的降價幅度奪下本月降價王，而累積總降價金額破萬元最為驚人的是三星Galaxy Z Fold6（12GB/256GB）。

▼三星Galaxy Z Fold6近期價差極大。（圖／ETtoday資料照）



全台最大通訊連鎖門市─傑昇通信表示，realme 13 Pro+能在十月降價榜上奪冠，除了通路提前開跑的雙11暖身促銷外，其硬體規格也是一大亮點。尤其是續航部分搭載5,200mAh大電池，後置5,000萬畫素主鏡頭和使用Sony LYT-701感光元件，並結合AI HyperRAW演算法，在0.6倍至6倍之間捕捉清晰的照片，最遠變焦可達120倍，算是剛上市中階機型中最划算的一款；由於realme 13 Pro+官方定價16,990元，降幅高達18%，相當於直接省下3,100元，完全不用等雙11就可無痛入手。

專注在摺疊手機市場的三星，商務摺疊Galaxy Z Fold6（12GB/256GB）是十月降價榜上累積總降價金額高達11,898元的單機，足足掉了兩成；其次則是小摺疊機Galaxy Z Flip6（12GB/512GB）也累積24%的總降幅。傑昇通信指出，隨著摺疊手機市場競爭日益激烈，設計規格改進和生產成本逐漸降低，加上Google、小米、vivo等品牌進場推新機，年末促銷及同儕效應排擠下，使得三星不得不降價維持市佔率，預估接下來在雙11折扣、感恩祭等優惠利多，三星摺疊機的價格有望更低。

蘋果新機自九月上市後，再掀果粉搶購熱潮，品牌銷量不僅倍數成長，更帶旺整體手機市場，隨著供應鏈逐漸穩定，旗艦機缺貨開始緩解，價格也一路下探；傑昇通信觀察，十月降價榜以iPhone 16系列霸榜七席最多，且以Pro以上旗艦機型降幅更引人注目，顯見雙十連假促銷，月底前各電商及實體通路也提早替雙11檔期暖身，才會有感降價。

此外，蘋果iPhone 16系列不僅開賣當月就進熱銷榜，價格也出現明顯變動。十月降幅最為顯著的iPhone是iPhone 16 Plus（512GB）與iPhone 16 Pro Max（1TB），兩款機型單月就下調2,310元，降幅約5%，這對於想要入手大容量iPhone 的果粉來說，無疑是個好消息，其餘榜上的iPhone 16系列平均也都有兩千元左右的價差，傑昇通信認為，今年iPhone大規模降價，主要是供應鏈的優化，使產能迅速補足，不過儘管降價，高儲存容量的的機型依舊供不應求。