首推GTS綠色旅行標章「僅3家取得」　觀光署拍紀錄片鼓勵申請

▲觀光署今年首度推出GTS綠色旅行標章，目前有3家旅行社通過認證取得。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

永續旅遊近年來掀起浪潮，觀光署今年首度推出「GTS(Green Travel Seal)綠色旅行標章」，目前僅3家旅行社通過認證取得標章，觀光署也將輔導過程拍成紀錄片，今日在台北首映，藉此鼓勵旅行業者主動申請，接軌國際。

觀光署委託台灣永續旅行協會STT(Sustainable Travel Taiwan)，今日在華山文創園區舉辦成果發會，並播放旅行業者參與GTS綠色旅行標章認證輔導紀錄片，上百家旅行社、觀光產業代表齊聚現場，宣示推動永續旅遊。

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台灣永續旅行協會理事長陳盈潔表示，STT於2011年成立以來，是全球永續旅遊委員會GSTC(Global Sustainable Tourism Council)的會員，希望透過協會的努力，讓台灣的永續觀光在世界地圖上被看見。

▲觀光署首度推出GTS綠色旅行標章，拍攝紀錄片推廣業者主動申請。（圖／記者蔡亞樺攝）

陳盈潔不諱言，相較旅宿業者要拿到綠色認證，旅行社要獲得的認證其實最難做，除了遊程設計必須負起社會責任，公司管理也要符合永續的理念，但只要獲得認證，一定會賺錢，而且對世界和地球的看法也會重新再造。

觀光署旅行業組長湯文琦表示，觀光是無煙囪產業，但在旅行過程，搭飛機、住宿開冷氣，甚至喝瓶裝水，都會增加碳排放，觀光署秉持「永續韌性、數位創新」的理念，業者透過觀看紀錄了解永續、如何申請認證及申請認證的好處等。

湯文琦指出，國內旅行社超過4千家，目前輔導3家取得，標章申請滿困難，至少歷時1年以上，且需要整個公司治理與全體員工配合。但申請標章後較容易跟國際合作，例如歐美國家相當注重永續，若取得標章就能成為合作夥伴。