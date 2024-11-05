得知妻懷第3胎「隔天就落跑」！人夫消失34年...3孩聯手拒養老爸

▲男子在得知老婆懷了第3胎後，居然直接離家出走，消失34年。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

阿明控訴，父親在得知母親懷了第3胎後，居然直接離家出走，不管母親和3個孩子，根本沒有盡到父親的照顧扶養責任，因此向法院訴請免除扶養義務。台南地院審理後認為，阿明的父親在阿明未成年以前，確實無正當理由未盡扶養義務且情節重大，如令阿明負擔父親的扶養義務顯失公平，因此免除阿明扶養義務。

判決書指出，阿明主張，父親本無固定工作，經常離家未歸，偶有打零工之收入，但均係支應其自身生活及玩樂之開銷，未曾拿錢回家分擔家計，經常身無分文或是負債時才會返家索討金錢花用或還債，嗣後又會藉故離家未歸。

阿明透露，不僅如此，父親與母親婚姻存續期間，都是母親工作賺錢支付家庭開銷及小孩的扶養費用，而父親卻在診間得知媽媽懷有第3胎後，隔天直接離家未歸，讓媽媽獨自扶養當時才10歲的他、8歲手足，最小的還沒出生。

阿明指出，父親離家迄今已逾34年之久音訊全無，遑論對他負擔任何扶養費用，自己從小都是由母親照顧、扶養，以及舅舅、舅媽、外祖父母等人照顧，因此向法院訴請免除扶養義務。針對阿明的決定，其父親在法庭上表示，沒有無意見。

法官審理後認為，阿明的父親在阿明未成年以前，確實無正當理由未盡扶養義務且情節重大，如令阿明負擔父親的扶養義務顯失公平，因此免除阿明扶養義務，全案仍可上訴。

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