國安局報告「北韓援俄將加大朝鮮對立」　中共低調伺機爭最大利益

▲北韓士兵。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

立法院外交及國防委員會規劃6日邀請國安局長蔡明彥報告「北韓派兵加入俄烏戰爭、南北韓衝突及日本眾議院改選，對台灣在地緣戰略地位之影響」。根據國安局的報告內容，評估朝鮮半島情勢連動大國角力，北韓積極提升與俄國實質安全協作關係，並加大與南韓對立、軍事挑釁；而中共則低調迴避、消極應對，伺機爭取最大利益。

在整體情勢分析上，根據國安局的報告，認為北韓兵援俄國牽動歐亞安全，北韓行動引發國際譴責，美國、北約、烏克蘭均證實，今年 10 月起俄國軍機及船艦運送約 1 萬名北韓軍人，赴俄國遠東地區接受訓練，且已有 8,000 名北韓士兵抵達鄰近烏克蘭之俄國庫斯克州（Kursk）。

國安局表示，10 月 31 日，美、韓外長及防長「2+2」會談強烈譴責北韓，強調將續對平壤推動制裁。北約、歐盟、烏克蘭警告，北韓軍隊參戰導致戰事升級，歐亞安全密不可分。

國安局也指出，俄朝深化戰略同盟合作，北韓軍援（砲彈）及兵援（士兵）俄國換取經援與火箭技術，雙方簽署《全面戰略夥伴關係條約》(North Korea-2 Russia Treaty on Comprehensive Strategic Partnership)，並稱雙邊關係已達前所未有的新高度。

國安局表示，北韓外長11月1日更表示，將支持俄國直到戰爭勝利，並明確將俄國置於對外關係首位，有意降低對中共依賴。

在影響評估方面，國安局表示，朝鮮半島情勢連動大國角力，北韓積極提升與俄國實質安全協作關係，並加大與南韓對立、軍事挑釁，除為凝聚內部向心外，亦盼累積與美國新政府談判籌碼，促美解除制裁、停止美韓軍演、承認北韓「擁核國」地位。

國安局表示，美國、南韓協同日本、澳大利亞、歐洲國家，加強「援烏、抗俄、制朝」。中共則低調迴避、消極應對，伺機爭取最大利益。