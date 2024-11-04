　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國安局報告「北韓援俄將加大朝鮮對立」　中共低調伺機爭最大利益

▲▼北韓士兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓士兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者陶本和／台北報導

立法院外交及國防委員會規劃6日邀請國安局長蔡明彥報告「北韓派兵加入俄烏戰爭、南北韓衝突及日本眾議院改選，對台灣在地緣戰略地位之影響」。根據國安局的報告內容，評估朝鮮半島情勢連動大國角力，北韓積極提升與俄國實質安全協作關係，並加大與南韓對立、軍事挑釁；而中共則低調迴避、消極應對，伺機爭取最大利益。

在整體情勢分析上，根據國安局的報告，認為北韓兵援俄國牽動歐亞安全，北韓行動引發國際譴責，美國、北約、烏克蘭均證實，今年 10 月起俄國軍機及船艦運送約 1 萬名北韓軍人，赴俄國遠東地區接受訓練，且已有 8,000 名北韓士兵抵達鄰近烏克蘭之俄國庫斯克州（Kursk）。

國安局表示，10 月 31 日，美、韓外長及防長「2+2」會談強烈譴責北韓，強調將續對平壤推動制裁。北約、歐盟、烏克蘭警告，北韓軍隊參戰導致戰事升級，歐亞安全密不可分。

國安局也指出，俄朝深化戰略同盟合作，北韓軍援（砲彈）及兵援（士兵）俄國換取經援與火箭技術，雙方簽署《全面戰略夥伴關係條約》(North Korea-2 Russia Treaty on Comprehensive Strategic Partnership)，並稱雙邊關係已達前所未有的新高度。

國安局表示，北韓外長11月1日更表示，將支持俄國直到戰爭勝利，並明確將俄國置於對外關係首位，有意降低對中共依賴。

在影響評估方面，國安局表示，朝鮮半島情勢連動大國角力，北韓積極提升與俄國實質安全協作關係，並加大與南韓對立、軍事挑釁，除為凝聚內部向心外，亦盼累積與美國新政府談判籌碼，促美解除制裁、停止美韓軍演、承認北韓「擁核國」地位。

國安局表示，美國、南韓協同日本、澳大利亞、歐洲國家，加強「援烏、抗俄、制朝」。中共則低調迴避、消極應對，伺機爭取最大利益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「3年級壓軸題」一堆人想開根號！律師搖頭：心算5秒解出來
銀杏最快明晨轉中颱！周末環流雨彈炸4地
吳忠達戰死烏克蘭「不會開募款專戶」！　原因曝光
有簽協議！父遺願「給小妹1億元」大哥反悔　她卻輸了
大谷翔平1.4億元紀念球將展出　101證實了
台中男童遭撞亡…2駕駛各3萬交保　父悲喊「2人都沒道歉」
兩女星後台吵架！謝盈萱認了是本人　楊謹華「走心」：說我們演技

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國安局報告「日本自公聯盟喪失穩定執政基礎」　仍友台、聚焦內政

國安局報告「北韓援俄將加大朝鮮對立」　中共低調伺機爭最大利益

正式出任海基會董座　吳豊山喊話海協會：揮別柳暗，迎向花明　

吳豊山獲選海基會董座！坦言曾猶豫：請賴總統把我當「備胎」

轟南院替陳啟昱「開拓逃亡之路」　賴士葆：政府肅貪卻對自己人雙標

一句話惹怒眾綠委連轟應道歉　陳玉珍也氣炸：你沒有發言地位

愛莉莎莎控「總統大選作票」獲不起訴　黃國昌怒吼要李進勇道歉

中央扣減桃苗午餐、生育補貼　藍：財劃法沒修地方政府如乞丐

南檢今通緝陳啟昱　黃國昌批綠放任「啃食國家資源」：選對邊最大回饋

財劃法修法「金孫條款」藍綠交火　郭國文：把南部縣市當塑膠？

蔡康永抱怨「小S很難約」　唐綺陽認證：她私下很安靜

麥當勞叔叔買冰炫風　　兩手一攤：我不用付錢

捷克vs中華12強交流賽　登峰造極一出立馬得分！

粉絲考試考出超低分！ 宋雨琦氣到閉眼冷靜XD

黃聖依結婚17年「薪水全上交富豪尪」　他曝「銀行沒餘額」全換收藏品！

北東變天低溫下探19度　準颱風「銀杏」恐將生成

MAGIC！妹精準猜中每張牌　姐超驚訝：為什麼都知道？

颱風來襲！家裡全淹水　一招自製「滑水道」輕鬆清

國道賓士轎車插進貨車尾　車頭夾扁駕駛卡車內不治

偶像的偶像！T1 Faker第五冠到手　昔拒中國240億挖角「為別人的目標」

國安局報告「日本自公聯盟喪失穩定執政基礎」　仍友台、聚焦內政

國安局報告「北韓援俄將加大朝鮮對立」　中共低調伺機爭最大利益

正式出任海基會董座　吳豊山喊話海協會：揮別柳暗，迎向花明　

吳豊山獲選海基會董座！坦言曾猶豫：請賴總統把我當「備胎」

轟南院替陳啟昱「開拓逃亡之路」　賴士葆：政府肅貪卻對自己人雙標

一句話惹怒眾綠委連轟應道歉　陳玉珍也氣炸：你沒有發言地位

愛莉莎莎控「總統大選作票」獲不起訴　黃國昌怒吼要李進勇道歉

中央扣減桃苗午餐、生育補貼　藍：財劃法沒修地方政府如乞丐

南檢今通緝陳啟昱　黃國昌批綠放任「啃食國家資源」：選對邊最大回饋

財劃法修法「金孫條款」藍綠交火　郭國文：把南部縣市當塑膠？

YTR思庭再揭「心靈課大哭錄音檔」　愛莉莎莎現身認證：這趴最瞎

李瑞鎮自爆53歲更年期「不可逆老化」　牛骨湯爆紅卻從不在家下廚

超狂！三上悠亞加入台籃夢想家　將擔任啦啦隊及開球嘉賓

鳳梨老婆認了「打算生小孩」！　鬆口做人進度：平安健康最重要

開瑪莎拉蒂仍每天扣千元投資！周冠男：趁年輕逼到極限

鐵門緩緩升起以為有猛獸　「短腿胖貓咪」現身5口吃掉一大塊肉

23.8萬！金馬獎得主將獲得「超帥頂級奢華電輔車」24K金標誌上身

台灣-聖露西亞夥伴關係商展　台灣館首辦台露AI論壇互動踴躍

台北夜跑⋯身邊「顯眼黃衣男」竟是林柏宏！　男神親開口約跑

國安局報告「日本自公聯盟喪失穩定執政基礎」　仍友台、聚焦內政

走路滑手機險釀車禍　她露胸部道歉獲原諒

政治熱門新聞

大退休潮來臨！估115年才緩和　去年底65歲人口達32萬6247創新高

馬英九邀陸生訪台　名單驚見奧運六金王

替愛莉莎莎討公道　黃國昌怒吼要李進勇道歉

吳忠達香港戰友：新聞炒作恐為俄中宣傳添力

吳忠達戰死烏克蘭　曾交代母親若陣亡不用帶回台

快訊／美選前中共軍事行動頻繁！44架共機出海　擾台航跡範圍曝光

劉德華遭王定宇批「媚共藝人」　李艷秋轟民進黨：展露可悲和可笑

幕後／綠2026新北定蘇巧慧一尊　拔劍四顧心茫然！對李四川頗困惑

王義川酸劉德華引怒火　她：一出手掀眾怒！救了蔣萬安

一句話惹怒眾綠委連轟應道歉　陳玉珍也氣炸：你沒有發言地位

幕後／國安官員預告2025年全球4大挑戰　中俄伊北韓更團結

綠批劉德華　蔣萬安：應誠摯歡迎

轟「橘子」是檢調延押柯文哲的幌子　凌濤拿超思案對比：雙標太誇張

吳秉叡提加嚴公投連署　今火速撤案原因曝

更多熱門

相關新聞

交戰25秒片曝！吳忠達一身戎裝「槍聲中自拍」嘆息

交戰25秒片曝！吳忠達一身戎裝「槍聲中自拍」嘆息

俄烏戰火未停，繼2022年曾聖光戰死前線後，44歲台灣志願兵吳忠達10月31日在前線執行任務時不幸陣亡。黃春生牧師在臉書上PO出一段吳忠達身在前線的影片「槍砲聲中的嘆息」，只見他淡定自拍，但背景卻是煙硝一片、槍聲不斷，令人感到相當不安。

Google地圖更新　烏軍設施位置外洩

Google地圖更新　烏軍設施位置外洩

吳忠達戰死烏克蘭　曾交代母親若陣亡不用帶回台

吳忠達戰死烏克蘭　曾交代母親若陣亡不用帶回台

俄烏戰爭持續　還有6台人在當地奮戰

俄烏戰爭持續　還有6台人在當地奮戰

北韓援兵攜物資上戰場　俄兵吃完才知是狗肉

北韓援兵攜物資上戰場　俄兵吃完才知是狗肉

關鍵字：

北韓國安局俄烏戰爭地緣戰略朝鮮半島

讀者迴響

熱門新聞

快訊／銀杏凌晨生成恐中颱　今變天「下最大」地區曝

台中男童遭輾亡　父痛哭：上月才過12歲生日

台科技大廠裁半數員工！「富爸爸」撤資走人

把持不住！男演員激戰人妻4次賠30萬

銀杏颱風侵台機率曝　最新各國路徑出爐

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」

上班一直性高潮！　輕熟女「妹妹刺痛」6個月才知生病了

日氣象廳：銀杏最快「這天」接近台灣南部

內事不決問張昭！東吳重臣墓確定在南京 兩枚金印認定身份

律師突感慨「時光倒流不會考大學」　點名2職業：超賺

緊盯颱風！「她一看播報員怪怪的」全場驚呆

寧夏夜市樂喊「整修完成」　遊客到現場傻眼

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光

台中男童遭二度撞輾亡　警還原驚悚奪命過程

連恩遺體「防腐處理」運回英國　

更多

最夯影音

更多

蔡康永抱怨「小S很難約」　唐綺陽認證：她私下很安靜

麥當勞叔叔買冰炫風　　兩手一攤：我不用付錢

捷克vs中華12強交流賽　登峰造極一出立馬得分！

粉絲考試考出超低分！ 宋雨琦氣到閉眼冷靜XD

黃聖依結婚17年「薪水全上交富豪尪」　他曝「銀行沒餘額」全換收藏品！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面