逛IKEA「被砸傷爆血」　客服經理冷回1句！連消保官都傻眼

▲實木桌板砸傷她的腳。（圖／原PO授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友先前逛IKEA時，突被約200公分的實木桌板砸到腳趾，瞬間受傷爆血，怎料事發後業者態度消極，直到他們向消保單位申訴，才派主管前往調解，而客服經理的回應，更讓受害者一家無法接受，連消保官都錯愕不已。

女網友在Dcard提到，9月初跟家人一起去新莊IKEA，打算採買新家的傢俱，逛到最後特賣區時，因為家人想挑桌子，她便到桌板區看看材質，結果手都還沒碰到，高度約200公分的實木桌板就整個滑出來，往她腳趾砸下去，「當下痛到斷片、無法思考，家人聽到超大聲響也靠過來，發現我腳趾爆血，趕緊去找服務人員。」

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後來，她在家人的陪同下前往醫院，而IKEA的工作人員則去跟醫師拿驗傷單，離開前對方表示，隔幾天上班時會再致電關心，「後來真的有打來一通，但我沒接到，此後就再也沒有收到過任何關心。」

▲腳趾見血。（圖／原PO授權引用）

原PO直言，家人對於IKEA的態度非常不滿，遂向消保單位提出申訴，申訴期間他們仍舊不聞不問，直到消保官出面安排調解，強制業者要到場，才派了一位客服經理處理，結果對方到場竟說，只能賠償餐券，「當下連消保官都傻眼，經理也一副再多沒有的態度，後來消保官勸他可能會影響商譽，對方則非常坦蕩地表示，那你訴諸媒體、走法律程序吧！」

對此，網友們紛紛幫高調，怒回「提告啊！妳知道這樣在美國很嚴重欸，會賠不知道多少錢」、「以為台灣人好欺負嗎」、「幫推...很扯」、「好誇張，很多爸媽會帶小孩一起逛，如果打到小小孩的腳...不敢想像」、「推推，希望討回公道＆早日康復」。